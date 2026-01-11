Ester Muñoz llama a preparar un «asedio» contra Sánchez: «Va con todo contra el PP, quiere deshumanizarnos»

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha llamado a preparar un «asedio» para echar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Muñoz, que reconoce que hacen falta «traidores» en el seno del PSOE y de Moncloa que se alíen a la estrategia de los populares, ha señalado que el líder socialista «va con todo contra el PP, quiere deshumanizarnos».

«Pedro Sánchez está con todo contra nosotros, está deshumanizando a todos los que le hacemos oposición, deshumaniza al presidente Feijóo a diario, por eso tenemos que aguantar, estar juntos, fuertes, coherentes, leales y trabajando donde nos toca y aguantar hasta que ganemos», ha asegurado la diputada del PP.

Durante la última jornada de la XXVIII Interparlamentaria del partido que se ha celebrado este fin de semana en A Coruña, en Galicia, la portavoz del PP en el Congreso ha apuntado a que, como en toda contienda bélica, hace falta preparar un «asedio» para echar al presidente Pedro Sánchez del Gobierno.

«Como todo asedio, necesita de estrategia», ha asegurado, «la fuerza bruta no sirve para la nada». Aunque en este sentido ha advertido que éste vaya a ser un periodo «largo, difícil y duro». «Tenemos que ser coherentes, y la coherencia requiere de valentía y de lealtad», ha asegurado.

«Los asedios normalmente acaban, o porque tienen un traidor dentro, que en este caso no parece porque el PSOE está completamente fanatizado, el PSOE y Sánchez se ha encargado de purgar a todos aquellos que podían llevarle la contraria; y los que están empezando a traicionarles es por que ya están fuera del castillo», ha expresado.

Con todo, la dirigente popular, que ha llamado a no perder la esperanza en su lucha contra el sanchismo, ha instado a los suyos a «hacer una oposición sin cuartel», a «construir una alternativa» liderada por el PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo.

«No está siendo fácil», ha asegurado, cuando en frente lo que tienen es al presidente Sánchez. «No sólo es un mal gobernante, no sólo es un incompetente, es que además es mala persona. No tiene ningún tipo de valor, ni de ética ni moral», ha asegurado. Un presidente «atrincherado, encastillado», con todos los recursos del Estado en su mano.

Vivienda, empleo y seguridad

La portavoz del PP en la Cámara Baja también ha puesto en valor el trabajo que los grupos de diputados y senadores han venido realizando durante toda esta legislatura. En este sentido, ha puesto énfasis en las hasta 39 leyes que los populares con su mayoría han aprobado en la Cámara Alta -aunque todas ellas estén paralizadas por la presidenta socialista Francina Armengol- y hasta 60 modificaciones de leyes que se han presentado en el Congreso.

Con todo, Muñoz también se ha referido a algunos de los aspectos principales que se han tratado en la interparlamentaria de los populares. En este sentido, ha destacado los planes del PP para combatir la falta de vivienda en España. «No puede ser que, cuando alguien sea vulnerable, tengan que hacerle frente los propietarios», ha expresado. «Es el Estado quien se tiene que encargar de los vulnerables y los okupas, los jetas, a la calle», ha asegurado.

A renglón seguido, ha señalado el drama que supone para el país la inmigración ilegal. «A mi país vienes con un contrato de trabajo y vienes a contribuir, si viene a delinquir te vas a tu casa», ha zanjado.

La portavoz del PP en el Congreso ha asegurado también que cada vez hay una mayor sensación de inseguridad con las políticas de Sánchez. «Cuando un gobernante niega un problema, no se resuelve, el miedo lleva al odio, y el PP no va a permitir que el odio se adueñe de España por eso hay que afrontar los problemas de cara», ha expresado.

Educación, Sanidad y Servicios Sociales, son otros de los aspectos en los que se ha detenido la portavoz del PP en el Congreso. «El problema es el socialismo, el problema es Pedro Sánchez», ha respondido a quienes acusa al sistema de ser el causante de los problemas del país.