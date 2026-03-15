Maratón de Barcelona marzo 2026: calles cortadas, cerradas y alternativas en transporte público

Cada primavera, miles de corredores llenan las calles de la capital catalana para participar en una de las pruebas deportivas más emblemáticas del calendario urbano. La Zurich Marató Barcelona o la maratón de Barcelona de marzo 2026 reúne cada año a atletas profesionales y aficionados que buscan completar los 42,195 kilómetros en un recorrido que atraviesa algunos de los lugares más representativos de la ciudad.

La edición prevista para este 15 de marzo de 2026 volverá a convertir Barcelona en un punto de encuentro internacional para el atletismo popular, con miles de participantes llegados de distintos países. El evento no solo destaca por su carácter deportivo, sino también por la compleja organización que requiere una carrera de estas dimensiones. La salida estará situada en el emblemático Passeig de Gràcia, una de las avenidas más conocidas de la ciudad, lo que obliga a coordinar tanto la logística de los corredores como la movilidad urbana durante toda la jornada.

Las señas de la Maratón de Barcelona marzo 2026

Con cerca de 32.000 dorsales previstos, la maratón tiene consecuencias: cortes de tráfico, cambios en las rutas de transporte y un dispositivo especial para facilitar el desplazamiento de participantes y espectadores.

Un evento deportivo de referencia internacional

La maratón de Barcelona se ha consolidado en las últimas décadas como una de las grandes carreras europeas de larga distancia. Su recorrido, relativamente llano y rápido, la convierte en una prueba muy atractiva tanto para quienes buscan mejorar marca personal como para corredores que debutan en la distancia.

La carrera forma parte del calendario internacional del atletismo popular y atrae cada año a miles de participantes extranjeros. Hay que especificar, que en unos años, el crecimiento del running en Europa y en concreto en España ha impulsado la popularidad de las maratones urbanas, y cada vez hay más seguidores y corredores que se apuntan a tales maratones. Esto hace que algunas ciudades tengan ya infraestructuras turísticas consolidadas y muchos foráneos vengan aquí solo para estos actos, y de paso visiten la ciudad.

Barcelona ofrece además un recorrido que combina zonas céntricas con espacios cercanos al litoral, permitiendo a los corredores atravesar distintos barrios y disfrutar de un ambiente muy animado durante toda la prueba.

Recorrido y punto de salida

El punto de salida de la edición de 2026 se ubicará en el Passeig de Gràcia, desde donde los corredores iniciarán un circuito que recorrerá buena parte de la ciudad antes de regresar a la zona de meta. Esta avenida, conocida por su arquitectura modernista y su intensa actividad comercial, ofrece un espacio amplio para organizar los cajones de salida y el dispositivo previo a la carrera.

La elección de este lugar no es casual. Se trata de una zona céntrica y bien conectada con la red de transporte público, lo que facilita la llegada de miles de corredores y espectadores desde distintos puntos del área metropolitana.

Transporte público y movilidad durante la carrera

Uno de los aspectos más importantes para quienes participan en la maratón es planificar cómo llegar a la salida el día de la carrera. Las autoridades recomiendan utilizar el transporte público, especialmente el metro, debido a las restricciones de tráfico que se aplicarán durante la jornada.

Las estaciones de Catalunya y Passeig de Gràcia son los accesos más directos para los corredores. Ambas conectan varias líneas del metro de Barcelona y permiten llegar a pocos minutos caminando del punto de salida.

El operador de transporte metropolitano Transports Metropolitans de Barcelona prevé alteraciones en aproximadamente 70 líneas de autobús debido al paso de la carrera por distintas zonas de la ciudad. Por este motivo, durante la mañana del domingo se recomienda priorizar el metro para evitar retrasos o desvíos.

Organización y servicios para los participantes

La logística de una maratón con decenas de miles de corredores hace que todo ello establezca una planificación muy detallada. En esta edición, la organización ha previsto distribuir 32.000 billetes sencillos de transporte incluidos en la bolsa del corredor. Con ello se pretende facilitar el desplazamiento de los participantes hacia la salida y evitar un uso excesivo del vehículo privado.

Además, la aplicación oficial del transporte público permite consultar rutas, planificar trayectos y revisar el estado del servicio en tiempo real. Esta herramienta resulta especialmente útil en días de eventos multitudinarios, cuando los desplazamientos en la ciudad pueden verse modificados por cortes de calles o cambios en las rutas habituales.

Según distintos estudios sobre movilidad urbana publicados por la European Commission, fomentar el uso del transporte público en grandes eventos deportivos es una de las estrategias más eficaces para reducir el impacto en el tráfico y mejorar la sostenibilidad de las ciudades.

Por tanto, muchas de las calles centrales de la ciudad estarán cerradas. Ahora bien, una vez acabada la carrera, a media mañana, es cuando empezarán a abrirse y se permitirá ya el uso del coche privado.