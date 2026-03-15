Detenido por robar y saquear la tarjeta bancaria de su amigo al pensar que se iba a morir

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen español por robarle la tarjeta bancaria de un amigo suyo y vaciarla al creer que, debido a su estado de salud y sus constantes ingresos en la UCI de un hospital de Palma, iba a fallecer dentro de poco.

Los hechos se remontan al pasado mes de diciembre. Fue entonces cuando la víctima, un hombre de avanzada edad, comenzó a sospechar que algo no marchaba bien con sus finanzas. El primer indicio llegó cuando comprobó que la mensualidad de su hipoteca no había sido abonada debido a la falta de saldo en su cuenta bancaria. Sorprendido por la situación, decidió acudir personalmente a su entidad financiera para solicitar explicaciones.

En la sucursal le informaron de que su cuenta se encontraba prácticamente vacía, pese a que apenas unos días antes había recibido la paga extraordinaria correspondiente al mes de diciembre. Ante esta circunstancia, el hombre solicitó un extracto detallado de los movimientos bancarios recientes.

Fue entonces cuando descubrió que, durante varios días en los que había permanecido ingresado en el hospital, se habían realizado más de diez retiradas de dinero en distintos cajeros automáticos sin su conocimiento ni autorización.

La sorpresa inicial dio paso a la sospecha. Tanto la víctima como su cuidadora comenzaron a pensar en una persona concreta: un joven amigo del anciano que disponía de las llaves de su vivienda. El propio afectado se las había entregado antes de ingresar en el hospital, con la intención de que acudiera periódicamente al domicilio para comprobar que todo permanecía en orden durante su ausencia.

Poco después, la cuidadora decidió reunirse con el joven para aclarar lo ocurrido. Durante ese encuentro, el sospechoso terminó reconociendo que había sido él quien utilizó la tarjeta bancaria. Según explicó, actuó creyendo que el anciano no sobreviviría a su estancia hospitalaria. También admitió que había empleado el dinero retirado para hacer frente a diversas deudas personales.

Tras conocer lo sucedido, el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional inició una investigación con el objetivo de esclarecer completamente los hechos. Después de varias pesquisas y de localizar al presunto responsable, los agentes procedieron a su detención el pasado jueves como supuesto autor de un delito de estafa. La investigación continúa abierta mientras se analizan todos los movimientos realizados con la tarjeta sustraída.