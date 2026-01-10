Tellado: «Zapatero está temblando por lo que pueda descubrirse en Venezuela»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha cargado contra el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por sus vínculos con el chavismo en Venezuela. Para el popular, «está temblando por lo que pueda descubrirse» de su relación con la narcodictadura de Nicolás Maduro.

Así se ha expresado el número dos del PP un día después de que la Audiencia Nacional (AN) haya anunciado la apertura de diligencias contra el que fuera jefe del Ejecutivo por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Para Tellado, quien fuera el primero en levantar muros entre españoles «pasó de la alianza de civilizaciones a la alianza dictadores para forrarse». «Sabíamos de su pulsión frentista porque él desenterró el odio en España, hizo bandera política del revanchismo entre españoles. Con él empezó todo», ha asegurado.

«Empezó definiendo a Arnaldo Otegi -líder de EH Bildu- como aquel hombre de paz y acabó enorgulleciéndose de ser amigo de Delcy Rodríguez, la número dos del régimen de Maduro», ha manifestado. «Es la hipocresía y el cinismo personificados», ha asegurado.

A su juicio, «si no ha dormido mal», lo ha hecho «regular» durante esta última semana. Es por ello que en el deseo expreso de los populares esté que la Justicia consiga hacer hablar al ex presidente Zapatero quien, a su juicio, «no sólo no se ha dignado a dar una sola explicación de sus chanchullos sino que encima se ha permitido dar lecciones de democracia en nuestro país».

«Los españoles tienen derecho a saber si ha utilizado el buen nombre de nuestro país para blanquear a un régimen sanguinario a cambio de negocios», ha asegurado Tellado. Según Tellado, deberá aclarar «cuánto dinero le ha reportado su amistad con la dictadura de Nicolás Maduro».

En este sentido, ha criticado también que desde el Gobierno se pretenda hacer creer «que los presos políticos han sido liberados gracias a Zapatero». «Vaya desfachatez. ¿Cómo pueden tener tanta cara?», se ha preguntado. Acto seguido, ha criticado que lo único» que haya hecho el PSOE ante la narcodictadura sea «mirar para otro lado» y «cortejar al tirano Maduro».

Sánchez, a imagen de Zapatero

Durante la celebración del XXVIII Interparlamentaria del PP en A Coruña (Galicia), el diputado popular ha señalado que tanto Sánchez como Zapatero sean «uña y carne». «Están hechos de la misma pasta, de la misma madera», ha asegurado.

La única diferencia entre ambos, ha asegurado Tellado, «es que hoy el PSOE tiene un líder cuya carrera política pudo financiarse con fondos procedentes de prostíbulos» y en el pasado, tuvo otro dirigente al frente del partido «que ha podido enriquecerse a costa de la libertad, la dignidad y los derechos del pueblo venezolano».

Vínculos con Venezuela

El Grupo Popular en el Senado, con su mayoría absoluta, también ha pedido la citación del ex presidente Zapatero en la comisión de investigación de la Cámara Alta que indaga sobre la trama de corrupción del PSOE. Sobre todo, tras la últimas informaciones sobre su relación con la aerolínea venezolana Plus Ultra rescatada por la SEPI con 53 millones de euros durante la pandemia.

El PP se cuestiona también sobre la relación del ex líder socialista del Gobierno y el presidente de ésta compañía, Julio Martínez Sola. Es más, se preguntan si fue le propio Zapatero quien le dio el «chivatazo» al jefe de la aerolínea mediante móviles prepago y darle el aviso para borrar pruebas como mensajes y correos electrónicos.

Según declaró además el ex asesor Koldo García en una entrevista a OKDIARIO, Zapatero se habría podido hacer millonario «negociando con petróleo, oro y otros recursos». También reveló que, en un encuentro en Venezuela con la número dos del régimen, Delcy Rodríguez, sería el propio ex líder socialista del Gobierno quien se convertiría en el interlocutor oficial con la narcodictadura chavista.