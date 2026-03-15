No te vas a arrepentir ni echar de menos ninguna prenda: el mejor método para hacer la maleta para tu próximo viaje

Sólo quedan unos días para dar la bienvenida a la Semana Santa y, si tienes pensado hacer una escapada con tu familia o amigos, es momento de conocer el mejor método para hacer la maleta. Esto cobra especial relevancia a la hora de viajar en avión, ya que el espacio es limitado, sobre todo si sólo llevas una maleta de mano. Pero, ¿cómo preparar el equipaje para llevar todo lo que necesitas sin quedarte corto? En este contexto, los expertos María Lasa (@soymarialasa) y Jaime Lee (@mademoisellejaime) explican en qué consiste exactamente el «método Sudoku», haciendo referencia al pasatiempo de lógica numérica.

Según María Lasa, «no se trata de llevar menos, se trata de elegir piezas que convivan bien. Cuando todo conecta, no solo cabe en una bolsa mínima, te sobra espacio, te sobra peso, te sobra ruido mental, y eso es viajar ligera de verdad». El «método Sudoku» consiste en elegir nueve prendas en total que combinen entre sí para que, jugando con ellas como si fuera el pasatiempo, puedas crear hasta 27 atuendos diferentes.

El ‘método Sudoku’ para hacer la maleta

Esta forma de preparar el equipaje puede parecer complicada a priori pero, una vez la pongas en prácticas y compruebes por ti mismo lo eficaz que resulta, la aplicarás en todos tus viajes a partir de ahora. La idea es crear una cuadrícula de tres por tres de esta manera:

Primera fila: parte de arriba, parte de abajo, capa.

Segunda fila: capa, parte de arriba, parte de abajo.

Tercera fila: parte de abajo, capa, parte de arriba.

Como explica María, «las prendas no están agrupadas por tipo, están cruzadas. Cada fila ya es un outfit. Pero es que además, cada columna también funciona. Y si has elegido bien las prendas, incluso las diagonales encajan. Eso sí, si una prenda rompe esa red, se queda fuera», según recoge Cosas de Casa.

Ahora bien, para que puedas crear los 27 atuendos que has escogido para tus vacaciones sin ningún problema, es fundamental que las nueve prendas sean de colores neutros como el gris, el beige, el blanco, el negro o el azul marino. Si te apetece darle un toque de color al look, puedes añadir una pieza verde o naranja, por ejemplo, siempre y cuando puedas integrarla en la armonía del conjunto. Por supuesto, prioriza aquellos tejidos que no se arruguen, como el punto, el nylon o el elastano; procura evitar el lino y la seda porque se arrugan sólo con mirarlos.

Ya tienes la ropa lista, pero, ¿y el calzado? Esto va a depender del tipo de viaje que vayas a hacer. Para visitar una ciudad, las zapatillas de deporte son clave para caminar muchas horas. Mientras, si has escogido un destino de sol y playa, con unas sandalias y un calzado cerrado por si un día hace mal tiempo, es suficiente.

Por último, no te olvides de los accesorios, ya que pueden cambiar por completo un conjunto. Unos pendientes, un pañuelo o un cinturón ocupan muy poco en la maleta y son el «comodín» que permite crear miles de combinaciones para lucir espectacular durante las vacaciones y hacerte las mejores fotos.

Medidas de equipaje de mano

Ahora que conocemos el «método Sudoku» para hacer la maleta, es momento de repasar las medidas permitidas por las distintas aerolíneas: