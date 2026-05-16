Esto es lo que tienes que hacer para aprender un idioma con la IA en menos de 40 días: lo dice una experta

Nona, divulgadora especializada en IA, ha explicado en X (antes Twitter) un sistema para aprender un idioma en tiempo récord utilizando Claude, el modelo de Inteligencia Artificial desarrollado por Anthropic. El método se basa en una serie de prompts diseñados para convertir el chatbot en una especie de tutor personalizado capaz de organizar sesiones, corregir errores y adaptar ejercicios al nivel de cada usuario. No se trata simplemente de pedir la traducción de un texto o resolver dudas, sino que consiste en utilizar la IA como una herramienta de aprendizaje estructurada, asignando funciones concretas a cada etapa del estudio: clases diarias, conversaciones reales, explicaciones gramaticales, evaluaciones semanales y ejercicios de inmersión, entre otras.

Cada prompt cumple una función específica y, cuando se combinan, permiten crear una rutina de estudio que alterna explicación, práctica, memorización, conversación y evaluación. La clave no está en utilizar la IA de forma genérica, sino en darle instrucciones claras para aprender un idioma.

Cómo aprender un idioma con la IA

«Acabo de borrar Duolingo. Claude me enseñó francés en 33 días. Copia estos 6 prompts y mira qué tan rápido aprendes»:

Crea una lección de francés de 30 minutos enfocada en (gramática) conversación (comprensión auditiva). Incluye ejemplos, ejercicios y un pequeño quiz. Convierte estas palabras en tarjetas de memoria: (lista de 20). Añade ejemplos de uso y consejos de memorización simples para principiantes. Actúa como un hablante nativo de francés. Mantén una conversación natural sobre (tema). Corrige mis errores a medida que avanzamos. Explica esta regla del francés: (insertar). Usa ejemplos simples y señala los tres errores más comunes que cometen los estudiantes. Dame un quiz de 10 preguntas basado en lo que estudié esta semana. Muestra las respuestas solo después de que lo complete. Dame un quiz de 10 preguntas basado en lo que estudié esta semana. Muestra las respuestas solo después de que lo complete.

El primer paso del método consiste en crear una «lección diaria» estructurada. Nona recomienda pedir a Claude una clase de francés de unos 30 minutos centrada en un aspecto específico del idioma, como gramática, conversación o comprensión auditiva. El segundo bloque del sistema para aprender un idioma con IA está orientado a la memorización de vocabulario mediante tarjetas de estudio. La idea es introducir una lista de palabras y solicitar a Claude que las convierta en material práctico de repaso.

El tercer prompt activa un «modo conversación» pensado para practicar de manera más natural. El usuario pide a Claude que adopte el papel de hablante nativo y mantenga una conversación sobre un tema concreto. El cuarto apartado funciona como una herramienta para desmenuzar reglas gramaticales. El usuario introduce una estructura concreta y Claude debe explicarla de forma sencilla, acompañándola de ejemplos y señalando los errores más frecuentes.

El quinto bloque está diseñado para comprobar el progreso semanal. Nona lo define como un «evaluador de progreso» y propone pedir a Claude un pequeño examen basado en lo estudiado recientemente. El sexto y último paso es el llamado «motor de inmersión». En este caso, el usuario pega un texto y solicita primero su traducción al francés y después preguntas relacionadas con vocabulario y comprensión.

En conjunto, el método de Nona plantea el uso de Claude como una herramienta de aprendizaje estructurada y modular. Cada prompt cumple una función específica y, al combinarse, permiten crear una rutina de estudio que integra explicación, práctica, memorización, conversación y evaluación. La idea principal es no utilizar la IA de manera improvisada o genérica, sino mediante instrucciones claras, repetibles y enfocadas en objetivos concretos.

Acabo de borrar Duolingo.

Claude me enseñó francés en 33 días. Copia estos 6 prompts y mira qué tan rápido aprendes: — Nona (@Nona_xai) May 9, 2026

Según un estudio realizado por Preply, las previsiones para 2050 apuntan a que el mandarín continuará siendo el idioma nativo más hablado del mundo, con cerca de 1.200 millones de hablantes. También se espera un fuerte crecimiento tanto del español como del inglés, ambos con un incremento estimado del 44%, lo que permitiría al español mantener su posición como segunda lengua materna más hablada a nivel global. Entre los idiomas con mayor expansión destaca el indonesio, que podría aumentar su número de hablantes nativos en más de un 200%.

Asimismo, se prevé un crecimiento significativo del chino cantonés, con un 119 %, y del chino wu, hablado en la región de Shanghái, con un 26%. En contraste, el alemán sería el único gran idioma europeo que experimentaría un retroceso, con una caída aproximada del 35% vinculada al bajo crecimiento demográfico de los países germanohablantes.

«Los 400 millones de personas de la clase media china, el motor social y económico del país, se esfuerzan por garantizar que sus hijos sean ciudadanos globales. Para ello, es fundamental asegurarse de que sus hijos dominen el inglés a una edad temprana. Además, no todos los sistemas educativos de Occidente están orientados a la enseñanza del mandarín», afirma Domenica Di Lieto, directora ejecutiva de la consultoría china de planificación y marketing digital, Emerging Communications.