El nuevo idioma que ha nacido en Estados Unidos: cada vez lo usa más gente

Aunque en Estados Unidos no existe un idioma oficial a nivel federal, el inglés predomina por todo el país y se reconoce ampliamente como la lengua principal en todo tipo de cuestiones, ya sean gubernamentales, educativas o comerciales. A pesar de esto, varios estados ya han designado el inglés como su idioma oficial. Además de ser la lengua qu predomina, la riqueza y la diversidad cultural que tiene Estados Unidos se manifiesta a través de una amplia variedad de idiomas. Según los datos de la Oficina del Censo, además del inglés, hay que destacar lenguas con un considerable número de hablantes, tales como el español, chino, tagalo, vietnamita y árabe, entre otros.

Ahora, en las calles del sur de la Florida, está emergiendo un nuevo fenómeno lingüístico que no consiste necesariamente en la fusión de dos idiomas, sino en la adaptación de estructuras y usos del español al inglés. Este fenómeno ha sido documentado por la Universidad Internacional de Florida (UIF). La investigación, publicada en la Revista English World-Wide y liderada por Phillip M. Carter, profesor Asociado de Lingüística de la UIF, junto a la lingüista Kristen D’Allessandro Meri, revela una convergencia de culturas y lenguas que ha venido desarrollándose desde la Revolución Cubana en 1959.

Surge un nuevo dialecto en Florida

La historia de este nuevo dialecto del inglés se origina en las huellas dejadas por la diáspora cubana en Florida. Tras la Revolución Cubana, numerosos cubanos emigraron hacia el sur de Estados Unidos, especialmente Miami, dando inicio a la convergencia lingüística. Claro que la mezcla de español e inglés en Miami no es algo nuevo.

Cuando la comunidad latina llegó al sur de Florida, adaptó el lenguaje de dos maneras: primero, alternando entre el inglés y el español, conocido como «espanglish»; segundo, al aprender inglés, tendían a realizar traducciones literales del español, alterando la estructura propia del inglés. Este fenómeno fue estudiado por investigadores de la Universidad Internacional de Florida (UIF).

En el dialecto que está surgiendo en Florida, se transponen estructuras y usos del castellano al inglés sin recurrir a castellanismos directos. Los hablantes de este dialecto utilizan expresiones «calcadas». El estudio revela distintas formas de préstamos lingüísticos en este nuevo dialecto, como los «calcos léxicos literales», que ofrecen traducciones directas palabra por palabra.

Según el investigador Phillip M. Carter, en español se «baja del carro», mientras que en inglés se «sale de». En este nuevo dialecto, la expresión se ha calcado y es válido escuchar «get down from the car» en Florida. Otro ejemplo es «married with». Los habitantes de Miami utilizan esta expresión, traducción literal de «casado con» en español, en lugar de la forma tradicional en inglés, «married to».

El estudio también indica que este fenómeno no se limita únicamente a la generación inmigrante, sino que se extiende a los nacidos en Miami, quienes también han adoptado estos calcos. El investigador Phillip M. Carter señala que el idioma siempre evoluciona, y este nuevo dialecto es un recordatorio de que cada expresión tiene su propia historia, aunque rara vez nos cuestionamos su origen.

Los investigadores responsables del estudio analizaron este dialecto específico del sur de Florida durante un período de 10 años. Prestaron atención a los cambios en el habla entre migrantes de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Durante su análisis, identificaron ciertas expresiones que luego utilizaron en un experimento. En este experimento, dividieron a los participantes en dos grupos: uno compuesto por residentes del sur de Florida y otro formado por personas de diferentes partes de Estados Unidos.

Se les preguntó a ambos grupos su opinión sobre la idoneidad de expresiones como «get down from the car» o «make the line». Los resultados no sorprendieron, ya que los participantes del sur de Florida mostraron una mayor afinidad por estas expresiones en comparación con el otro grupo.