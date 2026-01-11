Fácil pero resultón: el truco mágico de Alfonsa, la abuela cocinera, para hacer las mejores croquetas de jamón

Las croquetas de jamón parecen un plato sencillo, pero cualquier error se nota en el primer bocado. A veces quedan demasiado saladas, con la masa apelmazada o con ese característico sabor a harina cruda.

Una abuela cocinera se ha vuelto viral por recordar que el secreto está en los detalles básicos y en respetar los fundamentos de la receta tradicional.

El truco de la abuela Alfonsa para hacer las mejores croquetas de jamón caseras

El canal de YouTube Cocina con la Abuela ha devuelto protagonismo a la cocina de siempre. Alfonsa ha compartido su método personal para preparar croquetas de jamón.

Su explicación pone el foco en detalles básicos que marcan una diferencia real en el resultado final, demostrando que no hacen falta técnicas complejas para lograr una croqueta excelente.

Todo empieza antes de añadir la leche. La cebolla, muy finamente picada, debe pocharse a fuego medio-bajo hasta quedar blanda y ligeramente caramelizada. Este paso no admite prisas. Una vez alcanzado ese punto, se incorpora la harina, pero no para pasar rápidamente al siguiente paso.

Según explica Alfonsa, es imprescindible tostar la harina durante varios minutos junto al sofrito. Remover de forma constante permite que pierda ese sabor áspero y crudo tan frecuente en las croquetas mal cocinadas. Saltarse este proceso, advierte la cocinera, arruina la receta por muy buenos que sean el resto de ingredientes.

El secreto del sazonado perfecto: poca sal y un toque de nuez moscada

Uno de los errores más comunes al preparar croquetas de jamón es abusar de la sal. El consejo de la abuela es claro. Hay que añadir muy poca cantidad, ya que el jamón aporta su propia salinidad al calentarse dentro de la masa. Ajustar después siempre es más fácil que corregir un exceso.

Para redondear el sabor, la nuez moscada resulta fundamental. Una pizca es suficiente para aportar ese aroma clásico de la bechamel tradicional.

El orden de los ingredientes en la masa de croquetas tradicionales

El momento en el que se incorpora cada ingrediente también influye en el resultado. En la receta de Alfonsa, el jamón se añade cuando la bechamel ya está bien ligada y cocinada. Así se evita que se reseque y se consigue una textura más cremosa.

La leche se va vertiendo poco a poco, sin dejar de remover, hasta que la masa se vuelve homogénea y se despega del fondo del recipiente. Esa resistencia al mover la cuchara es la señal de que la base está en su punto.

Reposo, empanado y fritura: los pasos finales para unas croquetas perfectas

Con la masa terminada, llega otro de los trucos menos conocidos: el reposo. En lugar de cubrirla con film transparente, Alfonsa recomienda usar un paño de cocina limpio, lo que permite que la superficie respire y evita que se endurezca en exceso. Tras varias horas en la nevera, la masa estará lista para formar las croquetas.

El proceso final es el más artesanal. Bolear a mano, pasar por huevo batido y pan rallado, y freír en aceite bien caliente hasta lograr un dorado uniforme.