Hay vida más allá del jamón y las gambas: el increíble truco de José Andrés para hacer unas albóndigas colosales

Hacer albóndigas puede parecer sencillo, pero conseguir una textura jugosa y firme sigue siendo un desafío para muchas personas.

El prestigioso chef José Andrés ha compartido una técnica que transforma la forma de preparar este plato clásico. Su propuesta combina creatividad, técnica y un guiño al concepto culinario del «mar y montaña», uniendo sabores del mar y de la tierra en un resultado sorprendente y lleno de aroma.

El secreto de José Andrés para albóndigas jugosas y tiernas

Según explicó José Andrés en el programa de RTVE Vamos a cocinar con José Andrés, la clave está en no limitarse a un único tipo de carne. Como recoge también Clara.es, el experto recomienda mezclar carne picada de ternera y de cerdo, logrando un equilibrio perfecto entre jugosidad, sabor y cohesión.

Esta combinación aporta distintos niveles de grasa y textura, consiguiendo un interior tierno sin que las albóndigas pierdan su forma durante la cocción.

Además, la receta incorpora un truco para mantener la humedad sin necesidad de añadir grasa. La miga de pan remojada en leche actúa como esponja natural, suavizando la mezcla y evitando que las albóndigas se sequen. Este recurso permite que incluso reduciendo la grasa, el resultado siga siendo jugoso y sabroso.

¿Quieres saber cuáles son los ingredientes que necesitas para preparar en casa este manjar?

Ingredientes de las albóndigas

300 gramos de carne picada de ternera.

300 gramos de carne picada de cerdo.

1 huevo batido.

2 dientes de ajo picados.

Perejil.

20 gramos de miga de pan remojada en leche.

Sal y pimienta negra al gusto.

Harina para rebozar.

Aceite de oliva para dorar.

Ingredientes para la salsa mar y montaña

1 cebolla picada.

1 pimiento verde picado.

2 dientes de ajo picados.

250 gramos de sepia limpia y cortada en dados.

150 gramos de setas Boletus troceadas.

1 rama de canela.

1 vaso de vino blanco.

Agua.

Aceite de oliva.

Orégano al gusto.

Receta de albóndigas con sepia

Una vez que tengas los ingredientes, estos son los pasos que tienes que seguir para preparar un plato de albóndigas con sepia:

Albóndigas: mezcla la carne de ternera y cerdo con huevo, ajo, perejil, sal y pimienta. Añade la miga de pan hidratada y amasa hasta obtener una mezcla homogénea. Forma esferas o cilindros y pasar ligeramente por harina. Dora en una sartén con un poco de aceite hasta que adquieran un tono dorado suave. Salsa mar y montaña: en una cazuela de barro, sofríe la cebolla con aceite de oliva sin que se dore demasiado. Agrega ajo, pimiento verde y sepia en dados. Incorpora la rama de canela y el vino blanco, dejando reducir hasta que el alcohol se evapore. Añade las setas y cocinar brevemente. Integración final: introduce las albóndigas doradas en la salsa, añade el agua y mezcla con cuidado para no romperlas. Cocina a fuego medio hasta que los sabores se integren por completo y finaliza con un toque de orégano al gusto.

El resultado es un plato equilibrado, donde los aromas del mar y la tierra se combinan perfectamente. Y tú, ¿ya has puesto en práctica esta receta?