Lo tienes todo en la nevera, pero jamás se te ha ocurrido desayunar en casa como lo hace el chef José Andrés

Dicen que el desayuno es la comida más importante del día, y tiene sentido. No es lo mismo empezar con una galleta y un café que con un plato en condiciones, que alimente de verdad. El problema es que, aunque tengas la nevera llena, muchas veces no sabes qué preparar y acabas comiendo lo de siempre, algo rápido para salir del paso.

Pero hay otra forma. El chef José Andrés lo demuestra con una receta sencilla, sabrosa y con ingredientes básicos que seguro ya tienes en casa. No hace falta ser un gran cocinero ni complicarse la vida. Solo saber qué hacer y seguir unos pasos que, una vez pruebes, vas a querer repetir más de una mañana.

Este es el desayuno favorito del chef José Andrés

José Andrés, chef reconocido a nivel internacional, fundador de World Central Kitchen y uno de los grandes referentes de la cocina española dentro y fuera del país, tiene trucos que muchas veces sorprenden por su sencillez y efectividad.

En su blog Longer Tables, el chef contó que su desayuno preferido, el que disfruta sobre todo el día de su cumpleaños, es tan sencillo como unos buenos tomates de temporada aliñados con sal y aceite de oliva virgen extra, acompañados de huevos fritos con puntilla.

Según cuenta en su blog, José Andrés no sólo disfruta este plato por su sabor. Para él, tiene un valor emocional. Le recuerda a los veranos en España, a los sabores de la infancia y al olor de la cocina familiar. Y lo mejor es que no hace falta ir a un supermercado caro, todo lo necesario lo puedes tener ya en casa.

Cómo hacer el desayuno del chef José Andrés en casa

Ingredientes para 4 personas:

8 huevos frescos.

1 kilo de tomates maduros (mejor si son tipo «heirloom»).

1 taza de aceite de oliva virgen extra (y un poco más para aliñar).

Sal marina.

Pan rústico tostado para acompañar.

Preparación:

Pela los tomates : pon agua a hervir y échalos dentro unos 30 segundos.

: pon agua a hervir y échalos dentro unos 30 segundos. Luego pásalos a un bol con hielo. Se pelan solos.

Córtalos en gajos y repártelos en los platos. Añade sal marina y un buen chorro de aceite de oliva por encima.

En una sartén pequeña, calienta el aceite hasta que empiece a humear ligeramente.

Casca un huevo en un cuenco y, con cuidado, échalo en el aceite. Riégalo con el mismo aceite caliente con una cuchara, para que se haga rápido y coja esa puntilla dorada en los bordes.

Sácalo con una espumadera cuando esté listo y deja que escurra en papel de cocina. Repite con los demás.

y deja que escurra en papel de cocina. Repite con los demás. Sirve dos huevos sobre cada plato de tomate. Termina con un poco más de sal y aceite, y acompaña con pan tostado.

El resultado es un plato visualmente bonito, saciante y, sobre todo, reconfortante. Lo puedes preparar cualquier día, aunque no sea tu cumpleaños. Como dice el propio chef: «Todavía me sorprende que un plato de comida pueda llevarte a un lugar tan feliz. Eso es lo que hace este plato por mí».