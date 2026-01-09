Olvida la fabada: este es el mejor plato invernal de Asturias, pero en el resto de España no saben ni que existe

La fabada es el plato por excelencia en Asturias, pero cuando el invierno y el frío aprietan en el Principado, hay otro plato tradicional que ayuda a calentar el cuerpo. Pero sólo los verdaderos asturianos lo conocen.

Hablamos del potaje de berzas con fariñona. Se trata de un guiso contundente, lleno de sabor y muy tradicional en los pueblos. Eso sí, para disfrutar del mejor sabor vas a tener que dedicarle tiempo.

Este plato asturiano no es apto para todo el mundo, pero es perfecto si disfrutas de los guisos lentos, preparados con mimo y en los que necesitas horas para sacarles todo el jugo.

El potaje de berzas con fariñona: el gran olvidado de la cocina asturiana

El potaje de berzas es uno de los platos que mejor explican el invierno asturiano. Berzas bien verdes, patatas, fabas y un compango generoso se cuecen a fuego lento hasta lograr un caldo espeso, reconfortante y lleno de matices.

Este plato invernal está especialmente recomendado si eres un amante de la cocina de cuchara. Enseguida vas a notar cómo se templa el cuerpo y puedes descansar mejor.

Pero si hay un ingrediente que marca la diferencia es la fariñona. Este embutido tradicional aporta al potaje un sabor profundo, ligeramente especiado, que se integra con el resto del guiso y lo transforma por completo.

No pienses que es un simple acompañamiento: es el alma del plato. El aroma es muy intenso y desde antes de comer ya vas a notar cómo cala por toda la casa.

El producto secreto del mejor potaje de Asturias

La fariñona es uno de esos productos que no admiten comparaciones. Se elabora con harina de maíz, tocino, sangre, perejil y orégano, y se embute en tripa de vacuno antes de cocerse. Es un producto tradicional de la Mancomunidad del Cabo Peñas, donde aún se mantiene viva su elaboración y consumo.

La fariñona está íntimamente ligada a los días de matanza. En una época sin frigoríficos, la conservación marcaba el ritmo de la cocina. Este embutido debía consumirse pronto, por lo que era una pequeña celebración doméstica.

Lo mejor de todo es que cada fariñona es distinta. No hay dos iguales ni en forma ni en tamaño. Por lo general se comercializa en dos formatos: una pieza normal, de entre 200 y 350 gramos, y otra más grande, que puede alcanzar los 600.

No vas a confundirla con una morcilla, ya que no tiene nada que ver. Este embutido de Asturias es más suave, untuoso y con un punto muy característico que sólo le da el maíz.

Otros platos de Asturias que debes probar al menos una vez en la vida

Más allá de este potaje tradicional, hay otros platos que debes probar al menos una vez en la vida. En el corazón de Asturias y como homenaje a la cocina de aprovechamiento, todavía preparan la famosa sopa de hígado, o sopa de fégadu.

En las matanzas del cerdo una de las claves es aprovechar hasta el último milímetro comestible del animal. El inconveniente es que el hígado es un órgano que se deteriora rápidamente, por lo que es necesario cocinarlo pronto para evitar el desperdicio.

Por ello, empezó a usarse para preparar sopas tanto de cerdo como de ternera combinado con otros ingredientes humildes y sabrosos como la cebolla, el pimentón, el laurel, el ajo o pan duro.

Es un plato muy contundente, lo que también la convierte en una aliada perfecta para los meses de invierno en Asturias. Lo curioso es que la receta casi no ha cambiado con el paso de los años.