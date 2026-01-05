Ni queso ni calamares: el manjar de dioses que sólo te ponen como tapa en La Rioja, y en el resto de España ni lo intentes

En España las tapas son sinónimo de tradición. Prácticamente todos los bares presumen de una barra con una variedad inmensa de opciones. Un montadito rápido, una tortilla, unas bravas o unos calamares recién hechos son algunos de los ejemplos que conquistan a cualquiera que los pruebe.

En Asturias es habitual ver una tapa de callos, un poco de fabada o algo caliente. En Galicia el ejemplo clásico suele ser una ración de pulpo, una empanada o un trozo de lacón. Sin embargo, en La Rioja hay una tapa muy concreta que sólo se conoce allí, y si la pides en otra ciudad del país es muy probable que nadie te entienda.

Esta es la tapa que sólo se sirve en La Rioja

La tapa que sólo se conoce en La Rioja y que en el resto del país apenas se encuentra es la zapatilla. Es una tapa simple, que no tiene nada que ver con un calzado ni con algo especialmente elaborado, pero que está muy presente en bares de Logroño y Nájera.

Esta tapa consiste en una rebanada generosa de pan de hogaza, tomate natural restregado y una buena cantidad de jamón serrano. Se sirve como pincho grande o como tapa, según el bar y la hora.

El nombre de zapatilla se debe a la forma del pan, que recuerda a la suela de un zapato. Es alargado, plano y sin demasiada miga, justo lo que hace falta para aguantar bien los ingredientes.

Cómo hacer una zapatilla en casa

Hacer la zapatilla es sencillo y lo mejor es que los ingredientes están en las casas de casi todo el país.

Ingredientes:

Pan de hogaza.

Jamón serrano.

Tomate maduro.

Aceite de oliva virgen extra.

Ajo (opcional).

Preparación:

Empieza con una rebanada grande de pan de hogaza, mejor si es alargada.

Ábrela y tuéstala lo justo, de forma que quede crujiente por fuera pero suave por dentro.

Con el pan caliente, frota ligeramente un diente de ajo, sin cargarlo demasiado.

Añade el tomate maduro cortado por la mitad y restriégalo directamente sobre la miga hasta que quede bien impregnada.

Riega el pan con un chorro de aceite de oliva virgen extra.

Coloca las lonchas de jamón serrano por encima, finas y cubriendo toda la superficie.

Para terminar, pasa la zapatilla unos segundos por la plancha, sólo por el lado del pan, para que el jamón sude ligeramente.

Si te apetece variar, puedes añadir queso de Cameros o algún pimiento del piquillo. Son cambios sencillos que algunos bares hacen y que encajan bien.

Otras tapas que también representan a La Rioja

Además de la zapatilla, hay otras tapas que también forman parte de la identidad riojana y que gustan a cualquiera que las prueba. Entre ellas destaca el champiñón a la plancha con gamba y salsa, o el matrimonio, la mezcla clásica de anchoa y boquerón.

También están las orejas bien crujientes, los pimientos rellenos y las patatas a la riojana. Al final, estas tapas son la compañía perfecta para cualquier bebida y para cualquier tarde de bar que se alargue.