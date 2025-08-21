La mejor calle para ir de tapas en España es ésta: casi 100 bares en 200 metros

El periódico The Times destacada muchas veces la gastronomía española. Entre las diversas rutas para comer bien, esta vez se centra en una calle para ir de tapas en España, donde hay casi 100 bares (sobre 80) y todo ello en 200 metros. Es la calle Laurel, de Logroño, que en La Rioja es una de las mejores zonas para tapear y comer sin parar.

The Times destaca algunos de los bares de esta calle y también sus precios bajos, pues por menos de 3 euros tienes caña y tapa en muchos de sus establecimientos. Para conocerla más, hay que nombrar que la calle Laurel es paralela a la de Bretón de los Herreros, y es una zona central en la que hay cantidad de edificios emblemáticos de la ciudad. Esta famosa calle para ir de tapas en España es, según la web sobre esta zona, el corazón de La Rioja y una de las mejores formas de experimentar el carácter riojano. «Porque, además de un recorrido gastronómico único, en nuestros establecimientos, tras nuestras barras, disfrutarás de la cercanía, la calidez y la alegría que caracterizan a esta tierra en la que todo el mundo se siente bienvenido».

Dónde está la calle para ir de tapas en España

En la calle Laurel se come bien, y especialmente la tapa es la que llama la atención. La riqueza gastronómica la convierte en un lugar realmente único, es el amplio abanico de sabores que encierran los 80 establecimientos que la componen.

En aquella época no tenía acceso a la calle Bretón de los Herreros porque un edificio que se encontraba en lo que hoy es la Travesía del Laurel lo impedía. Debido a las quejas de los vecinos, que debían dar un largo paseo para poder acceder a la calle Laurel, el edificio se derribó en 1878.

Gracias al derribo se creó el bar más antiguo de Logroño, el Blanco y Negro, que hoy continúa siendo uno de los referentes de la Laurel con sus bocatitas de anchoa y pimiento verde.

Durante años los bares se fueron estableciendo en esta calle. Primero ofrecían vinos de la tierra y pequeñas raciones de embutido o queso. Luego, se fueron especializando en diferentes pinchos, y nació el concepto del pincho estrella que la sigue caracterizando hoy en día.

Qué encontrar en los bares de la calle de Logroño

Miles de bocados deliciosos en los que se fusiona a la perfección la tradición culinaria riojana, basada en el producto fresco de cercanía, con nuevas propuestas de cocina de vanguardia. Hay por esto tapas, pinchos y restaurantes, donde comer de manera mucho más contundente.

De temporada; vegetariana; fusión, de autor…Cada uno de estos bares encierra su propio universo culinario, y sus pinchos estrella encapsulan la esencia de su propuesta gastronómica. Algunos de ellos llevan décadas enamorando a los visitantes, y otros son fruto de nuevas propuestas y nuevos talentos. Pero todos tienen algo en común: son exquisitos.

Según la propia web, La Laurel tiene al frente de sus establecimientos a algunos de los mejores cocineros de La Rioja. Fieles a los sabores y productos de la tierra, se han unido en este proyecto con el que quieren trasladar su amor por la gastronomía tradicional riojana a eventos públicos y privados.

Las tapas que comerás en esta zona

Los tipos y clases de pinchos que puedes encontrar en la calle Laurel son muy diversos. Carnes, pescados, productos de la huerta riojana, cocina de autor, tapas tradicionales… lo mejor es que conviven así los bares de toda la vida, con sus pinchos típicos, y los bares más modernos que apuestan por tapas más creativas y diferentes a las convencionales.

Algunos locales ofrecen sólo un pincho que es su especialidad y otros tienen numerosas tapas, pero entre ellas, cada uno tiene su pincho estrella. Pinchos con nombres de toda la vida, ‘patatas a la brava’ o ‘setas a la plancha’ conviven con otros bautizados con nombre propio, ‘Cojonudo’, ‘Roto’, ‘Matrimonio’, o ‘Baco’.

Especialmente encontrarás champiñones, orejas, embuchados, pulpo a la gallega, tortilla melosa, tigre, pinchos morunos, pimientos, o la tartaleta de piperaza con queso de cabra gratinado. De beber, cervezas y vinos acompañan a los bocados.

Algunos restaurantes de la calle para ir de tapas

Si prefieres la tranquilidad al bullicio; si te apetece un buen menú y comer sentado, La Laurel acoge en sus calles a algunos de los chefs más prestigiosos de La Rioja, que han apostado por hacer brillar sus fogones en el templo gastronómico de esta famosa calle. La cocina de temporada y los productos locales de calidad son la base de sus menús, que también dejan espacio para propuestas más atrevidas. Descúbrelas y ve pensando en reservar.