En la Navidad de la posguerra era el champán de los pobres: hoy en España tiene hasta Denominación de Origen

En la época de la posguerra española, los españoles vivían con escasez y muchas limitaciones. Lo que comían eran muchas veces platos que surgían del ingenio, y pasaba lo mismo con las bebidas. De aquella necesidad nacieron costumbres que parecían destinadas a desaparecer.

Entre ellas estaba una bebida muy sabrosa que muchos veían como un champán para pobres, algo humilde que ayudaba a pasar los días. Hoy la historia ha dado la vuelta, pues está presente en grandes supermercados, cuenta con Denominación de Origen y se ha convertido en una de las bebidas tradicionales que los españoles adoran.

Este es el «champán» que en la posguerra bebían los más pobres y que hoy tiene Denominación de Origen

El blog 7caníbales recordaba que durante décadas se llamó a la sidra el «champagne de los pobres». Era una bebida que se elaboraba con lo que había a mano, se tomaba a diario y nadie la relacionaba con algo sofisticado. En Asturias, la sidra se volvió una compañera constante, siempre al alcance, incluso cuando la posguerra atravesaba sus etapas más duras.

Mientras las clases altas recurrían al vino o a licores que escapaban del bolsillo común, la sidra mantenía su sitio en las casas del norte. Ese arraigo evitó que desapareciera, incluso cuando la etiqueta social la colocaba en un escalón inferior.

La elaboración seguía el calendario del territorio: recolección de las manzanas en otoño, lavado, triturado, prensado y un invierno largo en el que el mosto fermentaba con levaduras naturales. Los trasiegos limpiaban el líquido y lo dejaban listo para una botella que conservaba su burbuja.

Cuál es la historia de la sidra y por qué Asturias es su cuna mundial

La sidra tiene un recorrido largo que cruza culturas y épocas. Los griegos fermentaban frutas; los romanos descubrieron esta bebida en Britania y la incorporaron a su repertorio. En la península ibérica, los árabes reforzaron el cultivo del manzano y dejaron un método más preciso para trabajar la fruta.

Asturias aparece ligada a la sidra desde el siglo VII. Con el tiempo, la bebida se convirtió en recurso para marineros, ya que aportaba vitaminas y evitaba enfermedades durante travesías duras.

Al final, la sidra dejó de ser solo una bebida funcional y pasó a ocupar un lugar propio en la vida social del norte. Los lagares crecieron junto a las aldeas, las pomaradas marcaron el paisaje y la costumbre de escanciar empezó a definir una forma de reunirse.

Cómo funciona la Denominación de Origen de la sidra asturiana

La Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias garantiza que cada botella procede del Principado y que se elabora con manzanas locales de variedades autorizadas.

El control abarca todo el proceso: cultivo, recogida, fermentación y embotellado. La DOP protege tres estilos (natural tradicional, natural filtrada y espumosa) y certifica su origen con una contraetiqueta numerada.

Este sello asegura autenticidad y defiende un paisaje que lleva siglos unido al manzano. Lo que antes se veía como bebida pobre hoy se reconoce como un producto cultural, sólido y con personalidad propia.

Es por ello que grandes supermercados como El Corte Inglés ya la incluyen en sus secciones gourmet. Comparte estantería con vinos y vermuts de prestigio, con una oferta que va desde botellas asequibles hasta elaboraciones más cuidadas a precios superiores.