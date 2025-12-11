El mejor turrón de 2025 está en Barcelona y se inspira en una de las bebidas típicas de la posguerra española

Navidad y turrón son como un maridaje perfecto. Este dulce típico nunca falta en una cena de Nochebuena, y lo mejor es que la variedad de turrones que hay es inmensa. Están los clásicos de almendra, yema tostada o chocolate, pero también aparecen otros más innovadores.

En la gastronomía la imaginación es el límite, tanto así que ya existen, por ejemplo, turrones de patatas fritas de bolsa. Pero en este concurso del Mejor Turrón Creativo de 2025, el ganador no fue uno con ingredientes extranjeros ni fuera de lo habitual, sino uno que lleva en España desde hace décadas y que incluso en la posguerra formaba parte del día a día. Es un capricho que vale la pena probar.

El mejor turrón de 2025 está inspirado en la posguerra y se elabora en Barcelona

El título del mejor turrón de 2025 se lo llevó L’Atelier Barcelona con su Brandy Smoke, una creación que Eric Ortuño terminó de ajustar la noche antes del campeonato.

Torrons Vicens organizó el II Campeonato Nacional al Mejor Turrón Creativo en Agramunt, donde reunió a los finalistas para una cata a ciegas que dejó claro que la tradición puede convivir con ideas más audaces. El premio no sólo incluye los 5.000 euros, sino también la comercialización mundial del turrón, posible gracias a la red de tiendas de la casa turronera.

Ortuño contó, minutos después de ser proclamado ganador, que este Brandy Smoke nació como un homenaje a los proveedores de confianza que los acompañan desde el inicio. La receta tiene ganache de café de El Magnífico mezclada con nata ahumada de Rooftop Smokehouse, un toque de brandy Torres 20 años, caramelo salado con vainilla y un crujiente de avellanas de Can Galderic, ahumadas a la leña. Una combinación que recuerda al carajillo de toda la vida.

Además, L’Atelier llega a este premio con trayectoria, pues hace poco ganó también el de la Mejor Tarta de Chocolate de España.

Arnau Triola quedó segundo con su Nougat de marcona con cítricos y Noelia Escobar se llevó el tercer puesto con un turrón tipo cookie. Aun así, el Brandy Smoke logró una ligera ventaja por la personalidad de su mezcla.

Qué tiene que ver el carajillo con la posguerra

La letra de «De purísima y oro», de Joaquín Sabina, ayuda a mostrar cómo el carajillo formaba parte del paisaje cotidiano, aunque la canción sea posterior a la posguerra:

Para el socio del limpia un carajillo,

para el estraperlista dos barreras,

El carajillo no pertenece sólo a la posguerra, pero en aquellos años se tomaba constantemente. En una España golpeada por la escasez, esta mezcla de café y licor ofrecía calor, energía y un respiro en jornadas duras. Los bares de barrio y los talleres lo servían casi sin pausa.

Cómo es el concurso del Mejor Turrón Creativo

El campeonato, organizado por Torrons Vicens en Agramunt, pretende impulsar nuevas propuestas. Los participantes presentan su turrón y el jurado lo prueba a ciegas. Se valora la presentación, el sabor, la textura, el corte y la originalidad.

La primera edición fue en 2024 y ganó Texturas de Madagascar, de Marcos Díaz, un turrón que destacó por su forma de trabajar la vainilla y por un equilibrio que convenció al jurado.