La insólita verdura rica en Omega-3 que comían nuestras abuelas y hoy casi nadie conoce en España

Una dieta balanceada combina proteína, hidratos y, claro, verduras. En la dieta mediterránea siempre aparecen el tomate, la lechuga o la acelga. La variedad es enorme. Sin embargo, no siempre fueron ésas las protagonistas. Hace décadas, en las cocinas de nuestras abuelas entraban otras plantas que hoy apenas se recuerdan y que, en muchos casos, crecían a la puerta de casa.

La razón de la desaparición de esta verdura no se debe a una sola causa. La asociación con la época de hambruna, la falta de información y los problemas de comercialización la llevaron al olvido. Sin embargo, antes de tomar una cápsula de omega-3 conviene saber que esta opción natural es una de las mejores fuentes y cuesta muy poco.

Esta es la verdura que sólo comían nuestras abuelas pero que hoy nadie recuerda en España

La verdura que comían nuestras abuelas se llama verdolaga. Muchos la identifican como esa planta rastrera que aparece en huertos, solares o entre baldosas, y que se arranca sin pensarlo mucho. Aunque durante años se trató como una intrusa, antes se recogía y se cocinaba con total naturalidad.

La verdolaga tiene hojas carnosas, tallos jugosos y un sabor fresco, con un punto ácido. Destaca por su contenido en omega-3 vegetal: entre 300 y 400 mg de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos de hojas frescas. Además, aporta pequeñas trazas de EPA, algo poco habitual en una planta terrestre, y en algunas variedades estos ácidos grasos llegan a representar hasta el 60% de su grasa total.

A eso se suman vitaminas A, C y E y minerales como potasio o magnesio. En la cocina tradicional se usaba entera, cruda en ensaladas y cocinada en guisos sencillos y platos de cuchara.

En muchas casas se usaba porque estaba cerca. Crecía tras el riego y no pedía cuidados. No obstante, con el tiempo, esa cercanía jugó en su contra, pues se asoció a la pobreza y se terminó dejando de lado.

Cómo cocinar esta verdura rica en omega-3 sin complicarse

Para comer verdolaga hoy en día no hace falta buscar recetas raras ni técnicas modernas. Hay varias maneras de incorporarla a la cocina diaria.

En crudo se puede consumir sin problema . Basta con cortar hojas y puntas tiernas y mezclarlas con tomate, cebolla y un buen aceite de oliva.

. Basta con cortar hojas y puntas tiernas y mezclarlas con tomate, cebolla y un buen aceite de oliva. Cocinada aguanta bien el calor. En Murcia existe la costumbre de añadirla al zarangollo, picada y escaldada brevemente antes de agregarla en la sartén con patata, calabacín y huevo.

También encaja bien en guisos con bacalao o legumbres , donde espesa ligeramente el caldo y equilibra platos más contundentes.

, donde espesa ligeramente el caldo y equilibra platos más contundentes. En tortilla se usa como la espinaca, aunque con un punto más crujiente si no se pasa de cocción.

Antes de cocinarla, hay que lavarla bien y sumergirla varias veces en agua fría, ya que crece pegada al suelo.

Dónde se puede conseguir esta verdura en España

La verdolaga aparece de forma espontánea desde el nivel del mar hasta zonas interiores. Es común en huertas de regadío, campos de cultivo y entornos urbanos soleados, sobre todo en el sur y el litoral mediterráneo.

Hoy resulta más fácil encontrarla en mercados locales y ecológicos, donde algunas huertas la venden como hortaliza de temporada. También se puede cultivar en casa a partir de semilla, en maceta o en huerto urbano.