El mítico postre de los años 80 que nos ponían todas las Nochebuenas en España: hoy nadie se complica la vida

La cena de Nochebuena está marcada en el calendario de prácticamente todas las familias del mundo. No es sólo un día para reunirse y ponerse al día, también concentra gran parte del ritual gastronómico del año. Puede servirse langostinos, cerdo o cualquier plato que forme parte de la tradición familiar, acompañado de vino, cerveza y esas conversaciones que se alargan hasta el postre.

Hoy muchas familias optan por flan, tarta de queso o un brownie. Pero en los años 80 había un postre que no fallaba. Aparecía en casi todas las casas y se consideraba el cierre perfecto de la cena, aunque, curiosamente, hoy en día casi nadie lo incluye.

Este es el postre que se preparaba todas las Nochebuena en España pero que hoy casi nadie hace

La macedonia de frutas era un clásico en Navidad. Un cuenco grande, colores vivos y esa mezcla que refrescaba tras una cena contundente. La receta se repetía sin variaciones: melocotón en almíbar, piña en conserva, plátano, naranjas y las inevitables guindas que siempre acababan en el mismo plato, porque no todos las querían.

Cada familia le daba su toque, aunque en muchas mesas había un detalle compartido: un chorro generoso de licor que convertía el jugo en lo más buscado del cuenco.

Esa macedonia convivía con los turrones y polvorones sin perder protagonismo. Funcionaba porque refrescaba, no pedía técnica y porque permitía mezclar fruta fresca con fruta en conserva sin complicaciones.

Cómo hacer este postre paso a paso para la cena de Nochebuena

Hoy se prepara durante todo el año, aunque en Navidad mantiene su encanto. La clave está en escoger fruta en buen punto y unir sabores sin buscar fórmulas raras.

Ingredientes:

Frutas de temporada : melocotones, peras, manzanas, plátanos, naranjas, kiwis, fresas, uvas y cualquier variedad que esté en buen momento.

: melocotones, peras, manzanas, plátanos, naranjas, kiwis, fresas, uvas y cualquier variedad que esté en buen momento. Zumo de naranja natural.

natural. Azúcar al gusto, si se quiere.

Licor para adultos: Cointreau, Kirsch, ron u otro que combine bien.

Preparación:

Lava la fruta y sécala.

Pela lo necesario y corta en trozos similares.

Coloca todo en un bol amplio.

Exprime una o dos naranjas y vierte el zumo por encima.

Endulza si hace falta y mezcla.

Añade un pequeño toque de licor.

Deja reposar la mezcla en la nevera durante media hora.

Sirve bien fría.

Cuáles son las mejores frutas que puedes comprar para Nochebuena

En diciembre dominan los cítricos. Las frutas de temporada son la chirimoya, el kiwi, la mandarina, la naranja, la manzana, la pera, el pomelo y la uva. También están la granada y el plátano, que siguen en buen momento.

Lo bueno es que todo esto se puede mezclar y convertir en una macedonia llena de sabor, color y contrastes. Aporta muchas vitaminas, sobre todo vitamina C.

Si se quiere preparar en otra época del año, conviene tener en cuenta la temporada de cada fruta. Las estaciones cambian mucho la oferta.

Primavera (marzo, abril, mayo)

Marzo : fresa, naranja, limón.

: fresa, naranja, limón. Abril : fresa, melón temprano, níspero.

: fresa, melón temprano, níspero. Mayo: cerezas, melón, ciruelas.

Verano (junio, julio, agosto)

Junio : albaricoque, cerezas, ciruelas, melocotón, nectarina, melón, sandía.

: albaricoque, cerezas, ciruelas, melocotón, nectarina, melón, sandía. Julio : ciruela, melocotón, melón, nectarina, pera, plátano, sandía.

: ciruela, melocotón, melón, nectarina, pera, plátano, sandía. Agosto: higo, melocotón, melón, pera, plátano, sandía.

Otoño (septiembre, octubre, noviembre)