Se puede hacer turrón de chocolate en la Thermomix en sólo 10 minutos: sólo necesitas estos 4 ingredientes

La Thermomix se ha convertido en uno de los aliados navideños más utilizados, especialmente para recetas estacionales que requieren fundidos homogéneos y mezclas precisas. En la misma línea, muchas personas se animan a hacer el turrón de chocolate en la Thermomix. En poco tiempo y de forma muy sencilla, se pueden obtener unas excelentes tabletas compactas.

Lo mejor es que esta receta también admite modificaciones que incluyen frutas confitadas, avellanas tostadas o cereales inflados, conservando un procedimiento similar en todos los casos. Si bien siempre está la tentación de comprar turrones en comercios, hacerlos en casa no lleva más de 10 minutos.

Cómo preparar turrón de chocolate en la Thermomix en pocos minutos

La versión más extendida del turrón de chocolate en la Thermomix requiere únicamente cuatro ingredientes y un molde adecuado. Esta opción se organiza de la siguiente manera:

Ingredientes (para dos tabletas):

Trescientos gramos de chocolate con leche.

Doscientos cincuenta gramos de chocolate fondant.

Ochenta gramos de manteca de cerdo o manteca de cacao.

Ochenta gramos de arroz inflado de chocolate.

Preparación:

Poner los chocolates en el vaso y triturar durante quince segundos a velocidad progresiva cinco-siete-diez. Bajar los restos de las paredes con una espátula. Añadir la manteca y programar cinco minutos a cincuenta grados y velocidad dos. Comprobar el fundido y, si fuese necesario, agregar dos minutos más con la misma configuración. Incorporar el arroz inflado y mezclar diez segundos a velocidad tres. Verter la mezcla en moldes de silicona, de madera o en envases de cartón forrados con papel de hornear. Dejar templar y reposar hasta que la tableta se endurezca.

Una variante interesante del turrón navideño: con naranja confitada

Otra propuesta de turrón de chocolate en la Thermomix incluye fruta confitada y almendra cruda en granillo. Esta combinación aporta una estructura diferente sin alterar el método general.

Ingredientes:

Ciento veinte gramos de chocolate fondant (cincuenta por ciento cacao).

Ciento veinte gramos de chocolate con leche.

Cien gramos de naranja confitada en trozos (más rodajas para decorar).

Cuarenta gramos de manteca de cerdo.

Veinticinco-treinta gramos de granillo de almendra cruda.

Preparación:

Forrar una caja de madera con papel blanco dejando los bordes sobresaliendo. Rallar los chocolates diez segundos a velocidad siete y reservar en un bol. Trocear la naranja confitada tres segundos a velocidad cinco y reservar en otro bol. Fundir el chocolate reservado con la manteca durante cuatro minutos a cincuenta grados y velocidad dos. Añadir la naranja y la almendra y mezclar diez segundos con giro inverso a velocidad tres. Verter la mezcla en el molde y cubrir con rodajas de naranja confitada. Reposar en frigorífico durante aproximadamente dos horas.

Cómo hacer un turrón de chocolate con avellanas

Una tercera variante utiliza avellanas tostadas y chocolate fondant para obtener un turrón de estructura firme. La lista de ingredientes es breve y el proceso, directo.

Ingredientes:

Doscientos cincuenta gramos de chocolate fondant para postres.

Ciento diez-ciento treinta gramos de avellanas tostadas sin piel.

Preparación:

Rallar el chocolate durante treinta segundos a velocidad diez. Bajar los restos con la espátula. Fundir siete minutos a treinta y siete grados a velocidad dos. Preparar un molde rectangular y cubrir la base con avellanas. Verter el chocolate fundido y mezclar suavemente con una cuchara para distribuir las avellanas. Dejar templar a temperatura ambiente y reposar hasta que solidifique por completo.

Otras combinaciones del turrón de chocolate en la Thermomix

Por último, para esta receta navideña, el uso de galletas tipo Digestive y bolas de cereal permite obtener un resultado crujiente con un procedimiento similar al de las variantes anteriores.

Ingredientes:

Doscientos gramos de chocolate negro para postres.

Setenta gramos de mantequilla.

Veinte gramos de miel.

Ochenta gramos de galletas tipo Digestive.

Sesenta y cinco gramos de bolas de cereal tipo Maltesers mini.

Preparación: