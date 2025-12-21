Hallazgo histórico en Bolivia: aparece el mayor yacimiento fósil del mundo con 16.000 huellas de dinosaurios

Un equipo internacional de científicos ha documentado un enclave excepcional por su tamaño, estado de conservación y valor científico. Se trata de un espacio capaz de ofrecer una visión única de cómo se movían, interactuaban y sobrevivían los dinosaurios hace millones de años.

La magnitud de este hallazgo sorprende por las cifras y también por la información inédita que aporta sobre estos animales en Sudamérica. Por otro lado, hay que destacar que los resultados de la investigación se han publicado en la prestigiosa revista PLOS ONE.

El mayor yacimiento de huellas de dinosaurios descubierto hasta ahora se encuentra en Bolivia

El hallazgo en Carreras Pampa en el Parque Nacional Torotoro ha sido catalogado como el yacimiento de icnitas de dinosaurios más grande conocido en el mundo.

Según La Información, en total, se han identificado cerca de 16.000 huellas fósiles distribuidas a lo largo de una amplia superficie rocosa, lo que supera ampliamente a otros enclaves similares documentados en distintos continentes.

Las marcas corresponden a diferentes tipos de dinosaurios y reflejan una intensa actividad en un mismo entorno. Según los investigadores, la acumulación de huellas indica que la zona funcionó durante un largo periodo como un punto clave de paso y convivencia para diversas especies, algo poco habitual en el registro fósil.

Las huellas fósiles de un yacimiento boliviano revelan cómo se movían los dinosaurios

Uno de los aspectos más relevantes del descubrimiento es la variedad de rastros conservados. Además de huellas de desplazamiento terrestre, los científicos han identificado marcas asociadas a movimientos en zonas acuáticas poco profundas, conocidas como rastros de natación.

Este tipo de evidencias permite reconstruir comportamientos difíciles de inferir a partir de huesos, como la velocidad, la postura corporal o la forma de interactuar con el entorno.

Entre la información que se puede extraer destacan estas características:

Diferencias de tamaño entre especies que compartían el mismo espacio.

Posibles desplazamientos en grupo, lo que sugiere conductas sociales.

Adaptaciones al medio, especialmente en áreas con presencia de agua.

Importancia científica del yacimiento fósil de Bolivia

Desde el punto de vista académico, el yacimiento representa una fuente de datos de enorme valor. La calidad de conservación de las huellas, unida a su gran número, convierte el enclave en un referente mundial para el estudio de la icnología.

Los expertos subrayan que este descubrimiento permitirá contrastar teorías sobre la locomoción y el comportamiento de los dinosaurios en ecosistemas del hemisferio sur, una región históricamente menos documentada que otras zonas del planeta.

Conservación, turismo y proyección internacional del hallazgo en Bolivia

El descubrimiento plantea también retos importantes en materia de protección del patrimonio natural. Las autoridades y la comunidad científica trabajan en medidas para garantizar la conservación del yacimiento frente a la erosión y la intervención humana.

Al mismo tiempo, el enclave abre oportunidades para el desarrollo de un turismo científico y educativo sostenible, capaz de generar beneficios económicos sin comprometer su integridad. Por último, hay que señalar que este conjunto de huellas de dinosaurios se ha convertido ahora en una de las claves para entender mejor a estos animales.