La paleontología mundial está en vilo: el dinosaurio encontrado en Asturias podría ser de una especie desconocida

Un dinosaurio encontrado en Asturias se ha convertido en foco de investigación para equipos nacionales e internacionales que analizan varias piezas recuperadas en el entorno de la playa de Vega. La coordinación entre el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) y unidades militares ha permitido avanzar en una zona donde las condiciones geológicas son complicadas.

Cabe aclarar que las campañas previas ya habían ofrecido indicios significativos sobre la magnitud del ejemplar hallado. Sin embargo, el material recuperado en esta nueva fase podría redefinir parte de lo que se conoce sobre los saurópodos presentes en la región cantábrica durante el Jurásico.

¿Cómo es el dinosaurio encontrado en Asturias y cómo fue el operativo para trasladarlo?

El reciente desplazamiento de dos grandes bloques con vértebras del sacro y vértebras dorsales representa un punto clave en la investigación de un dinosaurio encontrado, pero aun sin identificar, en Asturias. Por el momento, los investigadores señalan que se trataría de un saurópodo herbívoro.

Ambas estructuras, de casi una tonelada de peso, fueron extraídas de los acantilados de Ribadesella y trasladadas al MUJA mediante un helicóptero NH90 del Ejército de Tierra. La complejidad del terreno, sumada al tamaño de las piezas, imposibilitaba cualquier transporte convencional.

El operativo incluyó apoyo en tierra para gestionar el acondicionamiento de las cargas y asegurar la integridad del material fósil durante el vuelo. Estas maniobras se suman a las realizadas en la primera campaña, en la que ya se habían recuperado vértebras caudales, parte de la pelvis y otros elementos anatómicos asociados al mismo ejemplar.

El conjunto extraído hasta el momento amplía la base de estudio y permite consolidar hipótesis sobre la morfología y biomecánica del animal.

Entre el personal científico involucrado se encuentran especialistas con amplia experiencia en rescate y análisis de restos fósiles, como Pablo Puerta, del Museo de Trelew (Argentina), y Oliver Rauhut, responsable de estudiar la estructura ósea del saurópodo. La cooperación entre instituciones fortalece la evaluación del material y abre nuevas vías de intercambio paleontológico.

La logística aérea, pieza clave en el rescate del dinosaurio encontrado en Asturias

La operación con el helicóptero NH90 resultó determinante ante la falta de accesos adecuados al yacimiento. Las pendientes del acantilado y la inestabilidad del terreno hacían imposible la utilización de maquinaria pesada o vehículos de tracción.

Por ello, las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra asumieron las labores de extracción, reforzadas por el Batallón de Helicópteros de Maniobra III y el Batallón de Helicópteros de Transporte V.

El NH90, modelo HT.29 en el Ejército español, es capaz de alcanzar velocidades operativas de hasta 260 km/h. Su capacidad de carga y maniobrabilidad permitió completar un traslado que, además de precisión técnica, requirió coordinación entre el equipo científico, mecánicos, especialistas en mantenimiento y personal encargado del repostaje.

La intervención militar no solo facilitó la extracción, sino que también garantizó la seguridad del material en un entorno donde cualquier vibración, golpe o desplazamiento irregular podría haber comprometido su integridad.

¿Por qué el dinosaurio encontrado en Asturias podría ser de una especie desconocida?

Las dos campañas desarrolladas este año consolidan un proceso de investigación que se prolongará durante varios ejercicios. El MUJA estima que serán necesarias al menos dos o tres campañas adicionales para extraer la totalidad de los restos del dinosaurio encontrado en Asturias.

Cada fase permite obtener fragmentos clave que completan la anatomía del ejemplar, estimado en unos 20 metros de longitud y perteneciente al grupo de los saurópodos herbívoros de cuello y cola extensos.

El material rescatado será objeto de estudios paleobiológicos que incluirán:

Reconstrucción anatómica del esqueleto.

Análisis de las conexiones entre vértebras y estructuras óseas.

Identificación de rasgos particulares dentro de las familias conocidas.

Comparación con otros hallazgos europeos de la misma era geológica.

Uno de los objetivos es determinar si los elementos recuperados presentan características que sustenten la posibilidad de una especie aún no documentada. La composición de las vértebras y otros huesos, junto con la estratigrafía del terreno donde fueron encontrados, proporcionará una base sólida para esta evaluación.

Tereñes y Ribadesella, yacimientos claves para comprender el jurásico asturiano

El entorno geológico de Tereñes y Ribadesella ofrece una secuencia estratigráfica que permite estudiar diferentes formaciones del Jurásico superior. Areniscas, lutitas y calizas afloran en capas inclinadas por procesos orogénicos posteriores, lo que ha permitido que huellas de dinosaurios y restos fósiles se mantengan preservados en distintos niveles.

El área muestra rastros de dinosaurios bípedos, ornitópodos y terópodos, además de contramoldes y grietas de desecación que reflejan las condiciones ambientales de hace más de 150 millones de años. Esta combinación convierte a la zona en un referente para reconstruir los ecosistemas costeros del periodo.

La continuidad de las investigaciones, tanto en el campo como en el laboratorio, permitirá avanzar en la comprensión del dinosaurio encontrado en Asturias y su relación con otras especies documentadas en la cornisa cantábrica.

El MUJA continuará integrando las nuevas piezas en sus estudios, con el objetivo de precisar la posición taxonómica del ejemplar y aportar datos sobre la evolución de los grandes vertebrados del Jurásico.