No es Parque Jurásico aunque lo parezca: Hallan un fósil de dinosaurio tan enorme que volcó el camión al trasladarlo

Durante la época del Cretácico, el mundo estaba dominado por los dinosaurios. Algunos eran pequeños y ágiles, como el Velociraptor, otros, temidos y poderosos, como el Tyrannosaurus rex, y también los había lentos e imponentes, capaces de imponer respeto solo con su presencia, como el titanosaurio.

Aunque los dinosaurios suelen aparecer en documentales o libros, un hallazgo reciente en Río Negro los ha devuelto a las noticias. Un equipo de investigadores ha encontrado los restos de un ejemplar nunca antes descrito, tan grande que, al mover los bloques fósiles en un camión, el vehículo no aguantó el peso.

El asfalto se rajó, y parte de la carga que llevaba acabó en la cuneta. Por suerte, el fósil de esta nueva especie, bautizada como Chucarosaurus diripienda, no sufrió ningún daño en el accidente.

Descubren un nuevo dinosaurio gigante en Río Negro

Según el estudio A new giant titanosaur (Dinosauria, Sauropoda) from the Upper Cretaceous of Northwestern Patagonia, Argentina, publicado en la revista Cretaceous Research y firmado por Federico L. Agnolin y su equipo, los restos pertenecen a una especie nueva de titanosaurio.

Los huesos se encontraron en la formación Huincul, dentro de la cuenca neuquina, a unos kilómetros del área de excavación principal. El hallazgo ha dado pie a una investigación más amplia sobre la morfología de estos grandes saurópodos.

El fémur de este dinosaurio mide 1,9 metros, y lo llamativo no es tanto el tamaño como su forma: más delgado de lo habitual para un animal que probablemente superaba las 40 toneladas.

Ese contraste entre masa y estructura ha abierto nuevas hipótesis sobre cómo se desplazaban estos gigantes. Hasta ahora, los colosos del Cretácico parecían seguir una lógica común: huesos anchos, cuerpos pesados, adaptados al simple hecho de sostener toneladas de músculo y hueso. Pero Chucarosaurus diripienda plantea otra posibilidad. Su esqueleto apunta a una constitución más ligera, más eficiente dentro de lo que cabe en un dinosaurio de casi 30 metros de largo.

La investigación destaca que los huesos de las extremidades (especialmente el fémur, el isquion y la tibia) ofrecen claves igual de importantes que las vértebras para reconstruir su historia evolutiva.

Este es un hallazgo crucial dentro del grupo de los titanosaurios, donde conviven especies con tamaños tan distintos que van desde los ocho metros hasta casi cuarenta.

Algunos de estos titanosaurios, como Argentinosaurus o Patagotitan, figuran entre los animales terrestres más grandes que se han conocido, con pesos que alcanzan las 70 toneladas.

En 2019, los investigadores reunieron a estos gigantes bajo una nueva clasificación: el clado Colossosauria, que agrupa a los más extremos del linaje. En este contexto, Chucarosaurus diripienda se suma como una pieza que faltaba en el mapa fósil del sur, ya que hasta ahora no se habían documentado colosos de este nivel en los depósitos mesozoicos de Río Negro.

Cómo era el dinosaurio Chucarosaurus diripienda

Según el estudio liderado por Federico L. Agnolin, Chucarosaurus diripienda vivió hace unos 90 millones de años. Era un dinosaurio herbívoro de cuello largo, adaptado para alimentarse de la vegetación alta que dominaba aquel paisaje, muy distinto al actual, con ríos caudalosos, climas más cálidos y una vegetación densa.

Este dinosaurio se movía por zonas que hoy son sedimentos fosilizados, y su cola musculosa probablemente le servía como defensa frente a los depredadores de su época.

El nombre también tiene una explicación: «Chúcaro» alude a algo salvaje e incontrolable, y «diripienda» hace referencia al estado en que aparecieron los huesos: dispersos, revueltos, como si hubieran pasado por más de una vida.