El animal que va a dominar la Tierra después de nuestra extinción: nadie lo habría imaginado

Hay un animal que va a dominar la Tierra después de que el ser humano se haya extinguido te dejará en shock. Los días de hegemonía de los humanos está a punto de llegar a su final. Somos conscientes de todo lo que ha pasado a nuestro alrededor los últimos tiempos. Con unos niveles de contaminación que ponen los pelos de punta, además de varios conflictos abiertos, el final de todo lo que conocemos puede ser cambiante en muchos aspectos.

La Universidad de Oxford es una de las que ha dado con algunos detalles que han dejado a medio mundo pendiente de lo que pasa en el fondo del mar. Algo que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Tenemos que empezar a pensar en lo que realmente puede ser una realidad, una dura realidad que nos costará creer. El futuro es algo con lo que soñamos y quizás empezamos a generar antes de lo llegado, puede acabar siendo lo que realmente nos sorprenderá. La ciencia supera en este caso la ciencia ficción y nos sitúa en un punto que quizás nos dejará en shock.

La Universidad de Oxford está detrás de esta teoría

El final del ser humano en la Tierra es algo que será una realidad más pronto que tarde. De la misma forma que desaparecieron los dinosaurios en su día, pero quizás no tendremos que esperar a que llegue el meteorito llegue, el propio ser humano puede ser el que acabe con todo en breve.

Un futuro apocalíptico puede ser aún más terrible si tenemos en cuenta los animales que nos sustituirían al frente del planeta. Una especie que se convertiría en la que predominaría en este mundo. No sería quizás la que nos imaginamos, sino que estaríamos pendientes de algunos detalles que serían muy diferentes.

Esta famosa universidad inglesa parece que tiene claro qué especie será la que tiene la inteligencia suficiente para poder afrontar un cambio de ciclo en este planeta. Los insectos con los que todos podremos empezar a pensar que serían mayoría no pueden quedarse con el planeta.

De las profundidades del mar nos puede llegar el que será el animal que se convertirá en el peor enemigo que puede acabar siendo el que se convertirá en el rey indiscutible de este planeta. Los pulpos pueden ser los que conquistarán el mundo.

Este animal va a dominar el mundo

Hay un animal que ahora mismo está en las profundidades del mar que podría convertirse en el mejor aliado de un cambio de ciclo que puede ser clave. Por lo que, tendremos que estar pendientes de lo que sucede con una especie que hasta ahora nos la hemos comido en medio mundo.

Tim Coulson es un famoso investigador que ha afirmado en una reciente publicación: «Los pulpos se encuentran entre las criaturas más inteligentes, adaptables e ingeniosas de la Tierra. Su capacidad para resolver problemas complejos, comunicarse entre sí en destellos de color, manipular objetos e incluso camuflarse con una precisión impresionante sugiere que, dadas las condiciones ambientales adecuadas, podrían evolucionar como una especie constructora de civilizaciones después de la extinción de los humanos. Su avanzada estructura neuronal, su sistema nervioso descentralizado y sus notables habilidades de resolución de problemas hacen que varias especies de pulpo sean adecuadas para un mundo impredecible. Estas cualidades podrían permitirles explotar nuevos nichos y adaptarse a un planeta cambiante, especialmente en ausencia de influencia humana».

Siguiendo con la misma explicación: «En un mundo donde los mamíferos dominan, los pulpos siguen siendo un contendiente infravalorado. Su cognición avanzada, el uso de herramientas y la capacidad de adaptarse a los entornos cambiantes proporcionan un plan para lo que podría emerger como la próxima especie inteligente del planeta después de los humanos. Algunas personas incluso escapan de sus tanques por la noche en algunos centros de investigación, visitando a los de sus vecinos, lo crean o no».

Al parecer son animales mucho más inteligentes de lo que parece: «Los pulpos son capaces de distinguir entre objetos reales y virtuales, resolver rompecabezas, interactuar con su entorno, manejar herramientas intrincadas con sus tentáculos en forma de pulgar y prosperar en una amplia variedad de hábitats, desde trincheras de aguas profundas hasta regiones costeras».

Por lo que, será este pulpo el que se convertirá en el sucesor de aquellos que se los comen. Puede parecer una teoría fuera de lugar, pero puede ser tan viable como las demás. Sin duda alguna estamos ante un futuro que quizás hasta ahora no hubiéramos ni pensado. Simplemente, debemos estar preparados para lo que está por llegar, de la mano de una serie de cambios que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado en el mejor de los cuentos de ciencia ficción.