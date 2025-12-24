Cómo fotografiar las Pléyades en diciembre: guía para principiantes

Las Pléyades también son conocidas como las “Siete cabrillas”, las “Siete hermanas” o M45. Capturarlas en una foto es una de las mejores formas de iniciarse en la astrofotografía. Este cúmulo estelar es detectable a simple vista y ofrece un resultado espectacular, incluso con un equipo básico.

¿Qué son exactamente las Pléyades?

Desde el punto de vista astronómico, las Pléyades son un cúmulo estelar abierto, es decir, un grupo de estrellas que se formaron juntas y que aún viajan por el espacio relativamente unidas. Se encuentran a unos 440 años luz de la Tierra, dentro de la Vía Láctea. Aunque muchas personas distinguen seis o siete estrellas a simple vista, el cúmulo está formado en realidad por más de mil, la mayoría demasiado débiles para el ojo humano.

Las estrellas más visibles son jóvenes y muy calientes, lo que les da ese característico tono azul blanquecino. Ese brillo intenso explica por qué las Pléyades destacan tanto incluso desde zonas donde el cielo no es completamente oscuro.

¿Cómo se formaron?

Las Pléyades nacieron hace unos 100 millones de años, una edad muy temprana en comparación con la del Sol. Su origen está en una enorme nube de gas y polvo interestelar. Con el tiempo, la gravedad hizo que esa nube comenzara a contraerse y fragmentarse, dando lugar a numerosas estrellas casi al mismo tiempo.

Al compartir un mismo origen, todas las estrellas del cúmulo tienen una composición química muy parecida y una edad similar. Aun así, no evolucionan de la misma manera: las más grandes y masivas brillan con mucha intensidad pero consumen su energía más rápido, mientras que las más pequeñas lo hacen de forma mucho más lenta y discreta.

El misterio de la nebulosidad

En fotografías tomadas con exposiciones largas, las Pléyades suelen aparecer envueltas en una suave neblina azulada. Durante años se creyó que ese gas era un resto de la nube original que dio lugar a las estrellas, pero hoy se sabe que no es así. En realidad, el cúmulo está atravesando una zona del espacio rica en polvo interestelar.

Ese polvo no emite luz propia, sino que refleja la luz azul de las estrellas, creando ese efecto delicado y tan fotogénico que ha hecho famosas a las Pléyades entre los astrónomos aficionados.

Diciembre: un buen momento

En diciembre, desde el hemisferio norte, las Pléyades son visibles durante casi toda la noche. Salen por el este al anochecer, alcanzan su punto más alto sobre el cielo alrededor de la medianoche y se ponen por el oeste casi al amanecer. El aire frío de invierno suele ser más estable y transparente.

En 2025 evita las noches cercanas al 5 de diciembre, ya que hay Luna llena. Las mejores condiciones se darán a partir del 20 de diciembre, después de la Luna nueva, cuando el cielo esté más oscuro.

Cómo encontrar las Pléyades

Para localizar las Pléyades, lo más indicado es seguir estos pasos:

Encuentra la constelación de Orión . Es fácil de identificar por las tres estrellas alineadas de su “cinturón”; son las llamadas “Tres Marías”.

. Es fácil de identificar por las tres estrellas alineadas de su “cinturón”; son las llamadas “Tres Marías”. Línea imaginaria . Imagina una línea que atraviese ese cinturón.

. Imagina una línea que atraviese ese cinturón. Sigue esa línea hacia el noroeste . Esto es, en dirección opuesta a la brillante estrella Sirio.

. Esto es, en dirección opuesta a la brillante estrella Sirio. Aldebarán . Encontrarás una estrella brillante de color anaranjado: Aldebarán.

. Encontrarás una estrella brillante de color anaranjado: Aldebarán. Encima de Aldebarán. Justo encima, verás un grupo compacto de estrellas que parece un pequeño carro o una cucharita. Esas son las Pléyades.

A simple vista se suelen distinguir entre 6 y 9 estrellas. Para confirmar la posición exacta desde tu ubicación y hora, usa una aplicación gratuita como Stellarium o SkySafari.

El equipo

No hace falta tener un equipo profesional de fotografía. Puedes empezar con lo siguiente:

Cámara . Una réflex (DSLR) o mirrorless que permita el control manual y hacer fotos en formato RAW. Casi cualquier modelo de los últimos años sirve.

. Una réflex (DSLR) o mirrorless que permita el control manual y hacer fotos en formato RAW. Casi cualquier modelo de los últimos años sirve. Objetivo . Un objetivo gran angular o normal (por ejemplo, un 18-55 mm, que es el que suele venir con la cámara) es perfecto para empezar.

. Un objetivo gran angular o normal (por ejemplo, un 18-55 mm, que es el que suele venir con la cámara) es perfecto para empezar. Trípode . Es imprescindible. Debe ser estable para evitar cualquier vibración durante la exposición.

. Es imprescindible. Debe ser estable para evitar cualquier vibración durante la exposición. Disparador . Un disparador remoto por cable o inalámbrico. Si no tienes, puedes usar el temporizador de la cámara.

. Un disparador remoto por cable o inalámbrico. Si no tienes, puedes usar el temporizador de la cámara. Baterías de repuesto . El frío consume la batería rápidamente.

. El frío consume la batería rápidamente. Opcional pero muy útil. Un seguidor estelar (star tracker). Este dispositivo, montado sobre el trípode, compensa la rotación de la Tierra y permite exposiciones mucho más largas sin que las estrellas salgan movidas.

Fotografiar las Pléyades

El factor más importante es la contaminación lumínica. Para captar la tenue nebulosa azul que rodea a las estrellas, debes alejarte de las ciudades. Busca zonas rurales, montañas o parques naturales oscuros. En España, lugares como Monfragüe, la Sierra de Gredos o la Sierra Morena son excelentes opciones.

Configura tu cámara en modo manual (M). Estos son los parámetros de partida:

Formato . Dispara siempre en RAW. Te dará mucha más libertad para editar después.

. Dispara siempre en RAW. Te dará mucha más libertad para editar después. ISO . Comienza con un valor entre 800 y 1600. Puedes subirlo a 3200 si es necesario, pero aparecerá más “ruido” (granulado) en la foto.

. Comienza con un valor entre 800 y 1600. Puedes subirlo a 3200 si es necesario, pero aparecerá más “ruido” (granulado) en la foto. Apertura (número f) . Usa la apertura más amplia posible (el número f más pequeño que permita tu objetivo, como f/3.5 o f/2.8). Así entra la máxima cantidad de luz.

. Usa la apertura más amplia posible (el número f más pequeño que permita tu objetivo, como f/3.5 o f/2.8). Así entra la máxima cantidad de luz. Enfoque. Pon el enfoque en manual. Usa la pantalla de tu cámara (live view), amplía la imagen de una estrella brillante al máximo y ajusta el anillo de enfoque hasta que la estrella sea un punto lo más pequeño y nítido posible.

