Cúmulo de Pléyades (M45) en noviembre 2025: guía para astrofotografía

El Cúmulo de Pléyades será uno de los protagonistas en el cielo de noviembre de 2025. Se puede decir que es el objetivo estrella para los expertos españoles. Su brillo se puede captar desde cualquier punto de la península Ibérica y solo es necesario un equipo básico para fotografiarlo.

En cuanto a su formación, las Pléyades se originaron a partir del colapso gravitacional de una gran nube molecular. Al concentrarse la materia en distintas regiones, se formaron núcleos más densos que continuaron contrayéndose hasta transformarse en protoestrellas. Cuando la presión y la temperatura en el interior de estas alcanzaron niveles suficientes, comenzaron las reacciones de fusión nuclear, dando lugar a las estrellas jóvenes que hoy observamos.

El Cúmulo de Pléyades

El cúmulo de las Pléyades es un grupo de más de 1.000 estrellas unidas por la gravedad. Están situadas a unos 444 años luz de la Tierra, en la constelación de Tauro. Se formó hace aproximadamente 100 millones de años a partir de una misma nube de gas y polvo, por eso comparten la misma edad, composición química y movimiento a través del espacio.

Las más brillantes son gigantes azules de tipo B, muy calientes y luminosas y, a simple vista, se ven entre 6 y 12. Reciben nombres coloquiales como “las siete hermanas” o “las siete cabritas”.

El cúmulo está rodeado por una nebulosa que dispersa la luz azul de las estrellas. Esto crea un resplandor difuso que es visible en las fotografías de larga exposición. No es parte del cúmulo original, sino polvo interestelar que las estrellas están atravesando.

Se trata de un cúmulo muy joven en términos cósmicos, con una edad estimada entre 100 y 125 millones de años. Por eso, la mayoría de sus estrellas son azules o blancas, extremadamente calientes y luminosas, pertenecientes al tipo espectral B. Aún se encuentran en la fase principal de su evolución, quemando hidrógeno en sus núcleos. La juventud del cúmulo se refleja también en la nebulosidad azulada que lo rodea: un fino velo de polvo interestelar que refleja la luz de las estrellas, visible en fotografías de larga exposición.

Las Pléyades en noviembre

Las Pléyades se ven durante todo el año desde España. En noviembre alcanzan su punto más alto en el cielo entre las 10 de la noche y la 1 de la madrugada. Esta gran altura, que varía entre 65° y 85° según la ciudad, hace que se vean más brillantes y nítidas, especialmente en las frías noches de noviembre.

Además, es un mes con muchos anticiclones que despejan las nubes, lo cual produce cielos estables y bastante oscuros en las zonas rurales. La Luna no será un problema: la primera quincena tiene noches oscuras tras el anochecer y la segunda, ofrece ventanas tras la puesta de la luna.

Dónde encontrar cielos oscuros en España

La clave para una buena visibilidad es encontrar la mayor oscuridad posible. Para ello, lo ideal es alejarse de las ciudades y buscar lugares con poca contaminación lumínica. Algunos de los mejores destinos en España son:

Castilla y León. El Parque Nacional de las Hoces del Duratón o la Sierra de Gredos.

El Parque Nacional de las Hoces del Duratón o la Sierra de Gredos. Aragón. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El Parque Nacional de Monfragüe o la Sierra de Gata.

Andalucía. Las alturas de Sierra Nevada o el desierto de Tabernas.

Las alturas de Sierra Nevada o el desierto de Tabernas. Cataluña. La zona del Montsec, certificada Starlight, o el Pirineo de Lleida.

La zona del Montsec, certificada Starlight, o el Pirineo de Lleida. La Serra da Queixa o los Ancares Lucenses.

El Teide, en Tenerife, o el Roque de los Muchachos en La Palma.

La Serra de Tramuntana en Mallorca.

Fotografiar las Pléyades

Para fotografiar las Pléyades, necesitas lo siguiente.

Equipo básico

Una cámara réflex o sin espejo con un objetivo luminoso de 50 mm o 85 mm. Un trípode estable y un disparador remoto son imprescindibles para evitar las vibraciones.

Configuración

Usa el modo manual, formato RAW, ISO 800-1600; abre el diafragma al máximo (f/2.8 o similar). Para que las estrellas no salgan movidas, sigue la “regla del 500”: con un 50 mm, no superes los 10 segundos de exposición.

Técnica de captura

Sigue estos pasos:

Enfoca en manual sobre la estrella más brillante del cúmulo.

sobre la estrella más brillante del cúmulo. Haz unas 50-100 fotos (luces).

(luces). Toma también 20 fotos con la tapa puesta (darks) y 20 del cielo al atardecer (flats) para reducir el ruido.

Procesado

Apila todas las tomas con programas gratuitos como DeepSkyStacker. Luego, en un editor como GIMP, ajusta las curvas para sacar el detalle de la nebulosa. Sube ligeramente el azul y reduce el ruido.

Trucos y recomendaciones

Con un objetivo 135 mm haz exposiciones de 3 segundos, o de 5 minutos si usas montura. Para captar la tenue nebulosa (velo de Maia), apila unas 200 fotos. En cielos con algo de contaminación, un filtro UHC ayuda.

Viste bien abrigado, usa linterna roja y deja el lugar tal como lo encontraste.

En definitiva, el cúmulo de las Pléyades es un verdadero laboratorio cósmico que permite a los astrónomos entender mejor cómo nacen y evolucionan las estrellas. Su mezcla de belleza, historia y ciencia lo ha convertido en uno de los objetos más admirados del firmamento desde la antigüedad.

Lecturas recomendadas

El diagrama del cúmulo de las Pléyades

Diagrama color-magnitud, de las Pléyades