Ana Peleteiro anuncia que vuelve a estar embarazada: «Gracias, vida»

El 2025 termina de la mejor manera posible para Ana Peleteiro y su marido Benjamín Compaoré. La pareja ha anunciado que serán de nuevo padres, meses después del aborto que sufrió la atleta. La gallega vuelve a estar embarazada y así lo ha hecho saber a través de las redes sociales, compartiendo una felicitación navideña junto a la ecografía del bebé que espera.

«Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no? Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025. Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad», señala la medallista olímpica en una publicación en la que aparece junto a su pareja y en la que también figura su hija Lúa, de dos años.

De esta manera, Peleteiro anuncia que volverá a ser madre, tras el nacimiento de su hija en noviembre de 2023 y del reciente aborto que sufrió en verano. Cinco meses después de aquella mala noticia, la campeona de Europa de triple salto ha compartido con sus seguidores que la familia que forma con el francés Compaoré seguirá creciendo.

A primeros de julio, la pareja anunciaba el segundo embarazo de la atleta gallega, pero semanas después informaban de que en una de las ecografías, habían descubierto que no había latido. «Probablemente, sean las palabras que jamás quieres escuchar y menos aún cuando parecía que todo iba bien después de escucharle el latido en la semana 7 y sentir como cada día iba creciendo poquito a poco sin ningún tipo de problema», revelaba entonces Ana Peleteiro.

«Hoy hemos tenido que pasar por uno de los momentos más agridulces de nuestra vida, pero lo afrontamos fuertes y más unidos que nunca. Ahora toca pasar por un proceso duro y doloroso, pero que sabemos que superaremos y que nos hará más fuertes Desde hoy tenemos un angelito más en el cielo que nos cuida y nos protegerá el resto de nuestra vida», señalaba.

Tras superar el duelo provocado por ese aborto, la atleta y su marido vuelven a sonreír. Con la llegada de la Nochebuena, anunciaban un nuevo embarazo, acordándose de su «angelito en el cielo», al que hacen responsable de enviarles «el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025».