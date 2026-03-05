¿Viajas a Marruecos en 2026? Cómo conseguir la mejor eSIM para Marruecos con un 10% de descuento

Marruecos es uno de los destinos de moda este año, y la prueba está en que cerraron 2025 con un récord histórico de 19,8 millones de visitantes (un 14% más que el año anterior). Y se han propuesto alcanzar los 26 millones de viajeros en 2030. Entre los motivos, destaca que es un país que está a poca distancia de España en avión, barco o ferry, y permite pasar en poco tiempo del bullicio de Marrakech a la brisa de Tánger e incluso pasar una noche en el desierto bajo las estrellas.

¿Vas a hacer una escapada en 2026? Entre todas las cosas a tener en cuenta para viajar, no olvides el internet en Marruecos para turistas. Necesitarás consultar Google Maps, traducir un menú, pedir un taxi e incluso acceder a la reserva de hotel. El problema es que el roaming en Marruecos no está incluido en las tarifas de la Unión Europea, así que la mejor opción es comprar una eSIM para Marruecos con Saily. Además, ahora tienes un 10% de descuento en cualquier plan de datos con el cupón OKDIARIO10.

¿Qué es una eSIM y por qué es la opción favorita de miles de viajeros?

Una eSIM es una tarjeta SIM digital integrada en tu móvil, sin necesidad de comprar una tarjeta física, depender de redes Wi-Fi ni pagar tarifas de roaming desorbitadas. La compras en Saily con un 10% de descuento, la instalas en tu móvil antes de viajar y tienes conexión al poner un pie en el país de destino sin miedo a una factura desorbitada al volver a España.

La mayoría de smartphones actuales son compatibles con la tecnología eSIM. Además, la tarjeta eSIM para Marruecos (y cualquier otro país incluido) funciona solo para datos, así que mantienes tu número para llamadas y WhatsApp.

Cómo tener internet en Marruecos: ¿qué opciones existen?

Si es la primera vez que viajas al país del norte de África, hay varias opciones para tener datos móviles en Marruecos durante tu viaje. Aunque no todas son igual de cómodas, seguras ni baratas.

Puedes optar por activar el roaming en Marruecos con tu operador español, pero como no está incluido en las tarifas para la UE, el precio de cada MB que consumas puede ser altísimo. La segunda alternativa es comprar una SIM local, aunque tendrás que buscar un establecimiento que la venda y perder tiempo al llegar a destino. Y siempre te quedarán las redes Wi-Fi públicas, aunque lógicamente están limitadas a restaurantes o alojamientos.

La solución más cómoda y barata frente a todas las anteriores es comprar una eSIM para viajar a Marruecos, porque los planes de datos Saily se adaptan a las necesidades de cada escapada, con un precio cerrado y datos móviles al llegar al destino.

La mejor eSIM para Marruecos: planes, precios y coberturas

De todas las opciones anteriores, incluso de las eSIM que hay en el mercado, Saily es firme candidata a la mejor eSIM para Marruecos porque es muy fácil instalarla y tiene planes de datos para 7 y 30 días. Además, con el código descuento OKDIARIO10 te puedes ahorrar un 10% en el precio final del plan de datos que elijas.

La tarjeta eSIM para Maruecos se conecta automáticamente a todas las redes disponibles en el país, tanto en grandes ciudades como Tánger, Marrakech o Fez, como en zonas rurales o en mitad del desierto. Es tan fácil como comprar la eSIM antes de viajar y escanear un código QR, porque se activa automáticamente al llegar al destino.

Plan Datos Duración Precio Básico 1 GB 7 días 6€ Estándar 3 GB 30 días 15,45€ Intermedio 5 GB 30 días 24,04€ Mejor elección 10 GB 30 días 38,65€

A estos precios, tienes que aplicarle el 10% de descuento con el cupón de Saily OKDIARIO10.

Ventajas de usar Saily para tener datos móviles en tu viaje a Marruecos

Lógicamente, una de las ventajas más importantes es la facilidad de instalación, el precio cerrado y que evitas las facturas desorbitadas del roaming para Marruecos. Además:

No necesitas buscar una SIM física al llegar al destino.

No dependes de redes Wi-Fi públicas poco seguras.

Activación en pocos minutos.

Soporte 24/7 por chat en español.

Incluye funciones extra de seguridad, como bloqueo de anuncios, protección web y ubicación virtual.

Puedes añadir nuevos destinos a la eSIM que ya tienes instalada en tu móvil.

¿Cuántos datos necesitas para un viaje a Marruecos?

Saily tiene distintos planes de datos para tener internet en Marruecos para turistas, aunque comprar uno u otro depende de la duración del viaje y de cuáles sean tus necesidades. Como referencia:

1 GB es suficiente para WhatsApp y mapas.

Entre 3 y 5 GB es ideal si vas a navegar y hacer un uso moderado de redes sociales.

10 GB o más, si vas a compartir conexión a internet o utilizas apps que disparan el consumo.

Cómo activar tu eSIM para viajar a Marruecos paso a paso

Aunque no lo hayas hecho nunca, incluso si hace un rato no sabías qué era una eSIM, es superfácil comprar el plan de datos e instalarlo en tu móvil. Sigue estos pasos:

Comprueba que tu móvil sea compatible con eSIM. Compra el plan de datos que mejor encaje contigo en Saily. Antes de hacer el pago, introduce el código OKDIARIO10 en el campo habilitado. Escanea el QR desde la app para instalar la eSIM en tu móvil. Activa el roaming en la eSIM al llegar a tu destino para conectarte a las redes locales (y desactívalo en la SIM principal).

Preguntas frecuentes antes de usar una eSIM para Marruecos

¿Es más barato usar una eSIM que el roaming en Marruecos?

En la mayoría de casos sí. El roaming internacional puede tener tarifas elevadas fuera de la Unión Europea, mientras que la eSIM para viajeros de Saily ofrecen paquetes de datos con precios cerrados. Esto permite controlar mejor el gasto y evitar cargos inesperados en la factura del operador.

¿Cuántos datos móviles necesito para un viaje a Marruecos?

Depende del uso. Para viajes cortos:

1-2 GB : mapas, mensajería y consultas puntuales.

: mapas, mensajería y consultas puntuales. 3-5 GB : navegación, redes sociales y reservas online.

: navegación, redes sociales y reservas online. 10 GB o más : uso intensivo de internet, vídeos o teletrabajo.

: uso intensivo de internet, vídeos o teletrabajo. Para la mayoría de turistas que pasan unos días en ciudades como Marrakech o Fez, un plan de 3-5 GB suele ser suficiente.

¿Es seguro usar internet móvil en Marruecos con una eSIM?

Sí. Las eSIM funcionan conectándose a redes móviles locales de operadores del país, igual que una SIM tradicional. Esto suele ofrecer una conexión más estable y segura que depender únicamente de redes WiFi públicas. Y como hemos visto anteriormente, la eSIM de Saily ofrece funciones de seguridad extra.

Ahora sí, ya estás preparado para escaparte a Marruecos y disfrutar de todos los atractivos del destino de moda en 2026. Por algo la eSIM para viajar a Marruecos de Saily es la opción favorita de miles de viajeros. Y con el 10% de descuento con el cupón OKDIARIO10, ¡todavía más! Feliz viaje.

