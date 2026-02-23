El microondas con grill que hace lo que tu horno no puede en menos de 10 minutos y tiene 70 € de descuento
El Serie 5000 de AEG es integrable, con un acabado en negro mate y todas las funciones necesarias para que cocinar te resulte mucho más fácil.
No hay cocina que no tenga un buen microondas y, si la tuya todavía no lo tiene, ya puedes lanzarte a por el Microondas AEG Serie 5000 con grill. ¿Por qué este modelo? Porque es elegante, porque tiene grill a 1000 W, porque descongela en base al paseo, porque tiene bloqueo infantil y por mil razones más. Aunque, para empezar, seguro que te interesa más saber que está rebajado 70 € ahora mismo.
Un microondas muy intuitivo, pensado para que cualquiera pueda usarlo y, sobre todo, para que no tengas que recurrir tanto al horno. Elegante y compacto, es el aliado perfecto en la cocina.
¿Por qué lo recomendamos?
- Con el grill de 1000 W puedes dorar y gratinar como con un horno convencional, pero más rápido.
- Su panel táctil y ruleta de control son muy intuitivos.
- Cuenta con funciones muy útiles: bloqueo infantil, descongelación por peso e inicio rápido.
- El interior es de acero inoxidable, más fácil de limpiar y más resistente.
Comprar en AEG por (
389 €) 319 €
Microondas AEG Serie 5000 con grill
Lo que realmente hace especial al Microondas AEG Serie 5000 con grill es que encaja con todo, además de con tu cocina. Es integrable, sí, pero esa «limitación» de diseño la aprovecha para darte mucho más: empezando por los 800 W de potencia que tiene o su grill de 1000 W, y terminando por funciones como el bloqueo infantil o la descongelación por peso. Sirve como horno, con más rapidez y menos consumo, y además es muy fácil de usar dado que tiene un panel táctil de lo más intuitivo. Solo tienes que elegir cualquiera de sus niveles de potencia, programarlo y listo. ¿Y para limpiarlo? Pues basta con pasar un paño húmedo por su interior de acero inoxidable.
En cuanto a sus medidas, ocupa 380 x 560 x 300 mm y tiene un marco de cristal negro que lo alinea perefctamente con cualquier horno o encimera de la misma casa. Es el electrodoméstico ideal para cualquier cocina moderna.
Esto opinan quienes lo tienen ya en casa
Como podrás ver en las reseñas de usuario que hemos recopilado a continuación, hay un contento general con lo práctico que es este microondas, aunque muchos están divididos con su tamaño: unos lo ven una ventaja y otros no. Echa un vistazo:
- «Hace poco que tenemos el aparato, pero estamos muy satisfechos. Lo recomiendo.»
- «Horno microondas compacto y práctico. Muy fácil de configurar y fácil de llamar.»
- «Parece un poco pequeño a primera vista. Pero funciona perfectamente.»
Comprar en AEG por (
389 €) 319 €
Precio rebajado, entrega a domicilio gratuita, devolución ampliada a 30 días y retirada y reciclaje de tu antiguo microondas si lo solicitas. AEG te da todas las facilidades posibles si aprovechas esta oferta.
