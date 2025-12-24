El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la mayor subida de las pensiones mínimas, las no contributivas y el ingreso mínimo vital desde que gobierna, a excepción de 2023, año de las últimas elecciones generales. Las pensiones mínimas subirán «más de un 7%», la mayor de sus dos mandatos a excepción del 8,5% de 2023. Las no contributivas y el ingreso mínimo vital lo harán en un 11,4%, que también es la mayor subida desde que gobierna, salvo en 2023, cuando aumentaron un 15%.

El Ejecutivo de Sánchez empezó a subir las pensiones mínimas y no contributivas de forma importante a partir de 2022. Ese año, las mínimas y las no contributivas aumentaron en un 3%. Fue en 2023 -año que Sánchez adelantó las elecciones generales tras perder las autonómicas y municipales- cuando las pensiones mínimas subieron un 8,5% y las no contributivas, un 15%.

Después, en 2024 y 2025, las pensiones mínimas y no contributivas han subido de manera más moderada. En 2024, las mínimas subieron un 6,9% y las no contributivas, el 9%. Un año después, en 2025, las mínimas aumentaron un 6% y las no contributivas, un 6,9%.

Pero para 2026, pese a que la inflación ha sido ligeramente inferior a la de años anteriores, el Gobierno ha aprobado subidas de las pensiones mínimas más altas. Mucho más que otros años, a excepción de 2023, que tiene la explicación de que la inflación del año 2022 fue del 8,5%.

El incremento de las pensiones, por tanto, aprobado por Sánchez para 2026 es el mayor de toda su etapa de Gobierno, teniendo en cuenta que 2023 fue excepcional por la extraordinaria subida de la inflación de 2022. Con la inflación entre el 2% y el 3%, nunca Sánchez había subido tanto las pensiones y el ingreso mínimo.

El anuncio de la subida de las pensiones mínimas y no contributivas en más de un 7% y un 11,4%, respectivamente, coincide con la aprobación también de la prórroga de las ayudas al transporte, que tendrá un coste para las arcas públicas de más de 1.300 millones, según cálculos del propio Gobierno.

Y coincide, además, con la debacle socialista en las elecciones autonómicas de Extremadura del domingo, 21 de diciembre. El PSOE se hundió en uno de sus feudos electorales y obtuvo 18 diputados, 10 menos que hace dos años y medios.

Dos días después del desastre extremeño -el PSOE fue tercero en la ciudad de Badajoz-, en el último consejo de ministros del año y con las elecciones en Aragón -8 de febrero- y Castilla y León -15 de marzo- a la vista, el Gobierno ha tirado de chequera y, aprovechando de nuevo el récord de ingresos tributarios por las diferentes subidas de impuestos, ha aprobado un aumento de las pensiones mínimas que se podría considerar el mayor de sus mandatos con una inflación no disparada -como sí lo estaba en 2023-.

El resto de las pensiones, las contributivas, subirán un 2,7%, en línea con la inflación. Todas estas subirán lo mismo.

Este nuevo incremento de estas pensiones se va a pagar con fondos de los Presupuestos Generales, es decir, con impuestos. La Administración realiza inyecciones de capital al sistema de pensiones para pagar las no contributivas y otras prestaciones -este año más de 45.000 millones-, lo que permite que a final de año pueda presentar un ligero superávit.