La UE ya está mandando las cartas del miedo a España: los trabajadores que están en peligro

Los trabajadores están en peligro

La UE manda cartas del miedo a los trabajadores

Tal y como explican en la UE: «En su paquete habitual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea emprende acciones jurídicas contra diversos Estados miembros que no cumplen las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión. Estas decisiones, que abarcan distintos ámbitos de actuación de la Unión Europea, tienen por objeto velar por la correcta aplicación del Derecho de la Unión en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. A continuación, se presentan las principales decisiones que ha adoptado la Comisión, agrupadas por ámbitos de actuación. La Comisión también archiva setenta y dos asuntos en los que se han resuelto los problemas con los Estados miembros afectados. En estos casos, la Comisión no tiene que seguir adelante con el procedimiento de infracción. Al mismo tiempo, la Comisión también está emprendiendo acciones contra varios Estados miembros de la UE que no han notificado las medidas adoptadas para transponer ciertas directivas de la UE a sus Derechos nacionales. El plazo para transponer estas diez directivas ha expirado recientemente. La Comisión va a enviar una carta de emplazamiento a esos Estados miembros, a los que dará dos meses para responder y completar la transposición de las directivas. Si no lo hacen, la Comisión podrá ir un paso más allá y emitir un dictamen motivado. La Comisión les insta a tomar medidas inmediatas para adaptar su legislación a los requisitos de la UE».

Siguiendo con la misma explicación: «La Comisión Europea ha decidido incoar procedimientos de infracción mediante el envío de cartas de emplazamiento a diez Estados miembros por no notificar las medidas por las que se transpone plenamente a su Derecho nacional la Directiva (UE) 2023/2668, sobre la protección de los trabajadores frente al amianto. El plazo de transposición expiraba el 21 de diciembre de 2025. La Directiva modifica la Directiva 2009/148/CE mediante la introducción de límites de exposición profesional más bajos y medidas adicionales destinadas a reducir los riesgos para los trabajadores derivados del amianto, una sustancia cancerígena muy peligrosa. Forma parte del enfoque global de la Comisión para proteger mejor contra el amianto a las personas y al medio ambiente y garantizar un futuro sin amianto. Hasta ahora, Chipre, Estonia, Grecia, España, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal y Eslovaquia no han comunicado a la Comisión las medidas correspondientes por las que se transponen plenamente las nuevas normas al Derecho nacional. Por lo tanto, la Comisión va a enviar cartas de emplazamiento a estos Estados miembros, que dispondrán de dos meses para responder, completar la transposición de la Directiva a nivel nacional y notificar las medidas a la Comisión. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado».