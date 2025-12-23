Vía Láctea en diciembre: qué zonas se ven mejor desde España

Diciembre es uno de los mejores meses del año para los amantes del cielo. En España, las noches largas, frías y a menudo despejadas, ofrecen la oportunidad perfecta para contemplar uno de los espectáculos más grandiosos de la naturaleza: nuestra propia galaxia, la Vía Láctea.

La vía láctea

La vía láctea es una galaxia espiral con forma de disco. Está compuesta por cientos de miles de millones de estrellas, así como por gas y polvo interestelar. Nuestro sistema solar se encuentra dentro de ella.

Cuando observamos el cielo en dirección al plano galáctico, la concentración de estrellas distantes se percibe como una banda luminosa y difusa. Esta es la visión lateral de nuestra propia galaxia.

Durante el mes de diciembre, la orientación de la Tierra permite observar una sección de la galaxia alejada de su núcleo central. La visual se dirige a través del brazo espiral de Orión, donde se localiza nuestro sistema solar, y se extiende hacia el brazo de Perseo.

La luz que se recibe de estas regiones ha viajado durante miles de años. Por lo tanto, corresponde a un pasado astronómicamente remoto.

Las constelaciones de diciembre

En una noche oscura es posible seguir el río de luz de la Vía Láctea a través de algunas de las constelaciones más emblemáticas de invierno. Las más destacadas son las siguientes.

De noroeste a sureste

La traza comienza en el noroeste, en las constelaciones del Cisne, con su brillante estrella Deneb, que forma el vértice del “Triángulo de Verano”. También está Casiopea, con su inconfundible forma de “W” o “M”. Esta zona muestra una banda ancha, pero tenue.

Una joya en Perseo

Al seguir la franja se llega a Perseo. Allí, a simple vista y mejor aún con prismáticos, se puede encontrar el Doble cúmulo de Perseo. Son dos grupos de estrellas jóvenes y brillantes que parecen dos manchitas luminosas incrustadas en el fondo lechoso de la galaxia.

Hacia el cenit

La banda galáctica continúa por Auriga (el Cochero) y Tauro; son regiones ricas en cúmulos estelares. Después pasa justo por encima de Orión. La espectacular Nebulosa de Orión (M42) se alinea visualmente con ella.

El final del trayecto

El camino termina en Géminis, cerca de las estrellas hermanas Cástor y Pólux, antes de perderse en el horizonte sureste.

La mejor fecha y hora para la observación

A partir del 15 de diciembre la Luna estará en fase menguante; habrá Luna nueva el 20 de diciembre. Estas noches serán excepcionalmente oscuras y son el momento perfecto para la observación.

Las mejores horas son las siguientes:

Desde las 20:00 horas . Comienza a ser visible en el este.

. Comienza a ser visible en el este. Entre las 23:00 y las 2:00 de la madrugada . Es su momento cumbre, cuando cruza lo más alto del cielo (el cenit).

. Es su momento cumbre, cuando cruza lo más alto del cielo (el cenit). Hasta el amanecer. Sigue siendo visible y se ve inclinándose hacia el oeste.

Las noches del 13 y 14 de diciembre tienen la lluvia de estrellas de las Gemínidas, una de las más intensas del año.

Los mejores cielos de España

España es un país privilegiado para la observación astronómica. Tiene numerosas zonas que han sido certificadas como Destinos Turísticos Starlight. Estos son algunos de los mejores lugares:

Islas Canarias (Tenerife y La Palma) . La altitud de los observatorios del Teide y del Roque de los Muchachos y la transparencia del cielo permiten ver muchos detalles.

. La altitud de los observatorios del Teide y del Roque de los Muchachos y la transparencia del cielo permiten ver muchos detalles. Sierra de Gredos (Castilla y León) . La Plataforma de Gredos es un destino perfecto para ver elevarse la galaxia.

. La Plataforma de Gredos es un destino perfecto para ver elevarse la galaxia. Parque Nacional de Monfragüe (Extremadura) . Tiene uno de los cielos más oscuros de la península.

. Tiene uno de los cielos más oscuros de la península. Sierra Morena (Andalucía) . Lugares como el Parque Natural de Despeñaperros o el Valle de Alcudia tienen cielos muy oscuros, perfectos para la observación.

. Lugares como el Parque Natural de Despeñaperros o el Valle de Alcudia tienen cielos muy oscuros, perfectos para la observación. Montsec (Lleida, Cataluña). El Parque Astronómico del Montsec está específicamente diseñado para la observación.

Otras zonas excelentes incluyen los Picos de Europa, la zona de Alqueva, el Desierto de Tabernas y áreas de la Serra de Tramuntana o la Mariña Lucense.

Consejos para observar en diciembre

Es importante seguir estas pautas y consejos, para una mejor visualización:

Observa entre las 21:00 y la 1:00, cuando Orión ya está alto.

Abrígate bien: el frío reduce la comodidad pero suele mejorar la transparencia del cielo.

Usa prismáticos o telescopios pequeños para descubrir cúmulos y nebulosas.

La Luna influye mucho: elige noches cercanas a Luna nueva.

Aunque más discreta que en verano, la Vía Láctea de diciembre desde España revela un cielo lleno de contrastes, estrellas brillantes y regiones fascinantes, ideal para quienes disfrutan del invierno bajo las estrellas.

