Ni una tregua nocturna: en esta famosa playa del País Vasco una votación lo ha cambiado todo

El debate sobre los perros en las playas de San Sebastián parecía un asunto menor cuando surgió hace unos meses. La propuesta del Ayuntamiento planteaba habilitar unas horas nocturnas durante el verano para que los dueños pudieran sacar a sus mascotas sin interferir con los bañistas ni con la limpieza diaria. Sobre el papel sonaba razonable, pero lo cierto es que parece que finalmente los perros no podrán pisar la playa en el País Vasco ya que la votación que se abrió para decidir ha dejado un «no» bastante claro.

En cuanto se abrió la consulta pública, las alegaciones empezaron a llegar y el tono cambió por completo. Lo que se esperaba como algo que tal vez podría ser factible terminó convirtiéndose en un rechazo abrumador. La ciudadanía no solo expresó dudas sino que además dejó claro que no quería perros en las playas en verano, ni siquiera por la noche. Con ese resultado sobre la mesa, el Ayuntamiento ha decidido frenar la idea antes de que avanzara en la tramitación. De este modo, la ordenanza seguirá como hasta ahora y la propuesta nocturna de ir con el perro a la playa en el País Vasco queda descartada. No por falta de voluntad política, sino porque las cifras del proceso participativo han marcado una dirección que el Gobierno municipal considera imposible ignorar.

En esta famosa playa del País Vasco una votación lo ha cambiado todo

Casi el 86 % de las aportaciones quedaron en contra de permitir el acceso nocturno de perros durante los meses de verano. Apenas un 5 % apoyaba la medida y algo menos de un 10 % se situaba en posiciones intermedias. La diferencia entre grupos fue tan amplia que la propuesta perdió recorrido incluso antes de llegar al debate político.

El Ayuntamiento recuerda que la consulta pública no es un trámite protocolario. Según explican desde Medio Ambiente, se utiliza precisamente para medir el respaldo social de una medida antes de formalizarla. En este caso, la respuesta ciudadana ha hecho evidente que el cambio no contaba con el apoyo necesario para incorporarlo a la normativa.

Los motivos del rechazo: higiene, convivencia y seguridad

Las alegaciones recogieron argumentos muy variados, pero la mayoría coincidía en tres puntos básicos. En primer lugar, la higiene. Muchos participantes señalaron que los arenales urbanos tienen un uso intensivo durante el verano y que restos orgánicos, excrementos o incluso la orina de animales pueden quedar enterrados en la arena y resultar difíciles de eliminar, incluso con maquinaria de limpieza.

También se subrayaron problemas de convivencia. Las playas no quedan vacías al anochecer. Hay gente que pasea, se tumba a descansar o permanece en la arena aprovechando la luz del final del día. En ese contexto, la presencia de animales podría generar molestias o situaciones complicadas, especialmente si no hay una supervisión constante.

El tercer bloque tenía que ver con la seguridad. La falta de visibilidad por la noche y la dificultad de controlar a los animales en zonas tan amplias fueron dos de los argumentos más mencionados. Además, varios ciudadanos señalaron que la medida podría inducir a error a turistas o visitantes que, al ver perros por la noche, podrían pensar que se permiten durante todo el día.

Qué medidas sí saldrán adelante en las playas de San Sebastián

Mientras la propuesta nocturna queda descartada, otras dos medidas de la ordenanza sí han recibido un apoyo muy sólido y seguirán su curso. La primera es la prohibición de fumar en las playas, respaldada por más del 72 % de las aportaciones. El Ayuntamiento considera que ayudará a reducir la presencia de colillas y a mantener espacios más limpios.

La segunda es la limitación del uso de altavoces y dispositivos sonoros. Aquí el consenso es prácticamente total: un 97 % de apoyo. La intención es garantizar un entorno más tranquilo, especialmente en los meses de verano, donde la afluencia es muy alta y cualquier ruido excesivo se multiplica.

Ambas medidas continuarán su tramitación en la Junta de Gobierno Local y, más adelante, en el pleno municipal. Tras un nuevo periodo de exposición pública, podrían quedar aprobadas definitivamente para el próximo verano, aunque los plazos están ajustados.

Qué ocurrirá ahora con la nueva ordenanza

La modificación de la ordenanza de playas seguirá adelante, pero sin el apartado relativo al acceso de perros. El Ayuntamiento ha dejado claro que no insistirá en un cambio que no cuenta con respaldo social. Aun así, el resto del texto seguirá su tramitación habitual y deberá superar varias fases antes de entrar en vigor.

Aunque el área de Medio Ambiente aspiraba a que la nueva normativa estuviera lista para el inicio de la temporada estival, los tiempos administrativos podrían retrasar esa previsión. En cualquier caso, lo que ya está decidido es que las playas de San Sebastián mantendrán la misma regulación en verano: sin perros, a ninguna hora, y la propuesta nocturna quedará descartada de manera definitiva.