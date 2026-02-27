La NASA no da crédito: detecta un cambio inusual en las aguas de Florida y es muy similar a lo que pasa en Marte

Detecta un cambio inusual en las aguas de Florida y es muy similar a lo que pasa en Marte, de tal forma que la NASA no da crédito. Sin duda alguna, estamos ante una serie de cambios que nos golpearán con fuerza y que nos pueden dar una serie de señales sobre la manera en la que nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden ser esenciales.

Florida es el punto de partida de una serie de elementos que llegan sin avisar y que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Será el momento de poner en práctica algunos detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical que puede dar señales de que analicemos estos días lo que nos estará esperando. En unos días en los que realmente cada detalle cuenta, lo que nos espera puede acabar generando más de una situación inesperada. Las aguas de Florida se convierten en foco de atención de unos satélites de la NASA que han detectado algo inusual en muchos sentidos.

No da crédito la NASA

La NASA no sólo se dedica a estudiar los planetas que nos rodean o ese universo que parece infinito. Sino que también nos da algunas señales externas e importantes de una Tierra que puede darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Será el momento de apostar claramente por un cambio inusual en un elemento esencial para la visa, el agua. Las aguas de este punto del planeta se han convertido en un elemento que no sólo está en nuestro planeta, sino que también puede acabar siendo la antesala de un planeta rojo repleto de misterio.

Lo que está pasando en este lugar, también es algo similar a este punto del universo. Marte y la Tierra acabarían teniendo un paralelismo esencial en estos días en los que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado una serie de elementos que han acabado siendo una realidad.

Para muchos estos detalles que llegan de la NASA pueden ser una antesala de algo más. De una situación totalmente inesperada que puede acabar siendo lo que nos acabará acompañando en estos días. Es hora de apostar claramente por un giro radical que puede ser clave en estos días.

Este cambio en las aguas de Florida sucede también en Marte

El planeta rojo puede tener varios paralelismos con el nuestro, en especial en un punto del planeta que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Estas aguas nos darán alguna sorpresa que deberemos tener en cuenta y que puede ser clave para entender un proceso que se repite en todos los planetas.

Tal y como explican los expertos desde la revista especializada PopSci: «La mayoría de la gente se centra comprensiblemente en las temperaturas bajo cero y las montañas de nieve fuera de sus puertas cuando llega una tormenta invernal. Pero el clima gélido a menudo puede tener efectos dramáticos en alta mar, incluso en regiones típicamente tropicales. Como destacó hoy la NASA, una ola de aire ártico recientemente convirtió las profundas aguas azules del Golfo de México en una mezcla sorprendentemente brillante de azules y verdes. El rápido aclare de la costa oeste de Florida tuvo lugar a finales de enero y principios de febrero en medio de dos tormentas invernales masivas llamadas Fern y Gianna. Los sistemas meteorológicos eran tan vastos que incluso condujeron temperaturas por debajo de cero en partes del estado. Las olas de frío anteriores tuvieron iguanas cayendo de los árboles y el océano también experimentó un cambio raramente visto. El 3 de febrero, desde la herramienta Espectrorradiómetro de Imagen de Resolución Moderada (MODIS) a bordo del satélite Terra de la NASA detectó el raro cambio de agua que orbitaba sobre la plataforma occidental de Florida. Las aguas se volvieron de color azul pálido por el barro agitado de carbonato de calcio compuesto principalmente por los restos de organismos marinos».

Siguiendo con la misma explicación: «Pero, ¿qué hizo girar todo ese barro en primer lugar? Según la NASA, todo fue gracias a este histórico evento de aire frío. A medida que las temperaturas del océano bajaban y los vientos se fortalecían, el agua más fría y poco profunda se volvió más densa y fluyó en alta mar con las mareas. Aunque tales circunstancias se ven principalmente durante los huracanes, también pueden ocurrir durante las tormentas invernales. Otras imágenes adquiridas por el Operational Land Imager (OLI) de Landsat 9 revelan una mirada aún más detallada del proceso. Las interacciones invernales claramente produjeron remolinos «de cabeza de martillo» cerca de la pendiente de la plataforma occidental de Florida. Estos ocurren a medida que las aguas más estrechas, densas y frías arran los sedimentos hacia el Golfo de México, que fluye más lentamente. La física de fluidos luego crea remolinos enroscados y contrarrotados, la misma dinámica que se ve durante las tormentas de polvo tanto en la Tierra como en Marte».