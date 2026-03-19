Conmoción entre los expertos: hallan residuos de productos farmacéuticos en tomates y zanahorias

En un contexto marcado por la escasez de agua y la necesidad de repensar los modelos agrícolas, el uso de aguas residuales tratadas para el riego se ha convertido en una práctica cada vez más extendida en distintas partes del mundo. Sin embargo, este recurso, que a priori permite aliviar la presión sobre las reservas de agua dulce, plantea interrogantes importantes sobre su impacto en los cultivos y, en última instancia, en la salud humana. Un estudio da a conocer el hallazgo de residuos de productos farmacéuticos en tomates y zanahorias.

El estudio de la Universidad Johns Hopkins aporta nuevos datos que ayudan a entender mejor este fenómeno. La investigación, liderada por la doctoranda Daniella Sánchez y publicada en la revista de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), analiza cómo ciertos cultivos absorben compuestos farmacéuticos presentes en el agua reutilizada. El trabajo se centra en hortalizas habituales como el tomate, la zanahoria y la lechuga, y estudia qué ocurre cuando estas plantas se exponen a medicamentos comunes presentes en aguas residuales tratadas. Los resultados no solo arrojan luz sobre los mecanismos internos de las plantas, sino que también abren el debate sobre los límites y condiciones de una práctica agrícola que probablemente será clave en el futuro.

Residuos de productos farmacéuticos en tomates y zanahorias

El experimento se llevó a cabo en condiciones controladas durante un periodo de hasta 45 días. Los investigadores cultivaron tomates, zanahorias y lechugas en una solución que contenía agua ultrapura, nutrientes esenciales y uno de cuatro fármacos psicoactivos frecuentes en aguas residuales: carbamazepina, lamotrigina, amitriptilina y fluoxetina.

Estas sustancias se utilizan habitualmente en el tratamiento de trastornos como la depresión, el trastorno bipolar o la epilepsia.

A lo largo del estudio, se analizaron distintos tejidos de las plantas para rastrear la presencia de estos compuestos y sus derivados. Los resultados mostraron un patrón claro: los productos farmacéuticos tienden a acumularse principalmente en las hojas.

En el caso del tomate, la concentración en las hojas llegó a ser más de 200 veces superior a la encontrada en el fruto. En la zanahoria, la diferencia también fue significativa, con niveles en las hojas unas siete veces mayores que en la raíz.

Cómo se comportan los residuos de productos farmacéuticos en las plantas

El comportamiento de estos compuestos dentro de las plantas está estrechamente ligado al flujo de agua. El agua actúa como un sistema de transporte que distribuye nutrientes y otras moléculas desde las raíces hasta las hojas. Durante este proceso, los residuos de productos farmacéuticos disueltos siguen el mismo recorrido.

Una vez en las hojas, el agua se evapora a través de las estomas, dejando atrás los compuestos farmacéuticos. A diferencia de los seres humanos, las plantas no disponen de mecanismos eficaces para eliminar estos residuos. En su lugar, los almacenan en estructuras internas como las paredes celulares o las vacuolas, donde permanecen acumulados.

Este hallazgo resulta clave para comprender por qué determinadas partes de la planta presentan concentraciones más elevadas. También explica por qué los frutos y las raíces, que son las partes más consumidas en muchos casos, contienen niveles considerablemente más bajos.

Diferencias entre compuestos de productos farmacéuticos

No todos los fármacos se comportan de la misma manera. El estudio detectó que la lamotrigina, por ejemplo, aparecía en concentraciones bajas en todos los tejidos analizados.

En cambio, la carbamazepina mostró una mayor tendencia a acumularse, incluso en partes comestibles como las raíces de la zanahoria o el fruto del tomate.

Estas diferencias son especialmente relevantes desde el punto de vista regulatorio. Identificar qué compuestos tienen mayor capacidad de acumulación permite priorizar su análisis y establecer posibles límites de seguridad. Tal como señalan los investigadores, no se trata solo de estudiar los fármacos originales, sino también sus subproductos, que pueden comportarse de manera distinta dentro de los organismos vegetales.

Consecuencias para la seguridad alimentaria

A pesar de lo que podría parecer, los autores del estudio insisten en que los resultados no deben interpretarse como una señal de alarma inmediata.

Las concentraciones de residuos de productos farmacéuticos detectadas sirven principalmente para trazar un mapa del comportamiento de estos compuestos, pero no implican necesariamente un riesgo directo para el consumidor.

Organismos como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) han subrayado en distintos informes la importancia de evaluar de forma integral los contaminantes emergentes en la cadena alimentaria, incluyendo los residuos farmacéuticos.

En la misma línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado directrices sobre el uso seguro de aguas residuales en agricultura, destacando la necesidad de un enfoque basado en el riesgo y en la evidencia científica.

Un desafío para la agricultura del futuro

El estudio de la Universidad Johns Hopkins se enmarca en un debate más amplio sobre la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. En un escenario de cambio climático y creciente demanda de recursos, la reutilización de aguas residuales aparece como una solución viable, pero no exenta de desafíos.