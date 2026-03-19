El Celta elimina al Lyon de Endrick y se sube a la Rueda de la Europa League

El Celta de Vigo se ha subido a la ‘Rueda’ de la Europa League y ya está en cuartos de final gracias a los goles de Javi (Rueda) y Ferran Jutglá en la segunda parte para eliminar al Olympique de Lyon (0-2 y 1-3 en el global). Tras el empate de la ida (1-1), a los de Claudio Giráldez no les quedaba otra opción que ganar en Francia, y cumplieron.

La expulsión de Moussa Niakhaté en el minuto 19 les allanó el camino y los celestes no perdonaron. Se medirán al Friburgo en el próximo cruce después de la goleada del conjunto alemán al Genk este jueves (5-1).

Por otra parte, Endrick, cedido por el Real Madrid en el Lyon, se queda sin poder luchar por la gran meta del equipo francés esta temporada, ya que la Ligue 1 marcha cuarto y bastante descolgado de la pelea por el título.

El Celta reclamó en el primer minuto de juego un penalti que parecía evidente por pisotón de Nicolás Tagliafico en el tobillo izquierdo de Javi Rueda, pero que ni el árbitro de campo ni el VAR consideraron como algo punible. No obstante, en el 19′ sí se castigó a Niakhaté con tarjeta roja por una acción similar también sobre el carrilero vigués.

El Celta castiga al Lyon

Con un hombre más, el equipo visitante fue imponiendo su ritmo de forma paulatina y Williot Swedberg a la media hora tuvo la mejor oportunidad de ataque con un derechazo raso dentro del área, pero que el guardameta local atrapó en dos tiempos bien colocado. A la vuelta del descanso, y habiendo hecho Giráldez dos sustituciones, el Celta mostró aún mejor cara.

Hugo Álvarez dejó detalles de calidad escorado a la banda izquierda y en el minuto 61 fraguó el 0-1 con otra internada, que canalizó en un pase en horizontal dentro del área del Olympique y que Javi Rueda remató a gol con su llegada desde el segundo palo. Viéndose por debajo, los franceses debían aumentar su presión ofensiva, pero evidenciaron sus pocos recursos.

Aparte de un cabezazo sin premio de Corentin Tolisso, el conjunto local no incordió al portero de un Celta que al contragolpe selló su triunfo. En el tiempo añadido, y justo después de que Iago Aspas hubiera intentado una vaselina, Jutglá encontró hueco para correr casi en solitario hasta el área contraria y marcar el 0-2 definitivo con un zurdazo raso.