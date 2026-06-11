El verano de 2026 será mucho más emocionante de lo que pensábamos inicialmente y este es el motivo

Será mucho más emocionante de lo que pensábamos inicialmente y este será el motivo por el que vamos a recordar el tiempo del verano de 2026. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia importante. Este calor que estamos viendo como llega a toda velocidad, puede acabar de darnos un giro radical sin precedentes.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar con unas cifras que ya empiezan a ser especialmente preocupantes. Estamos viendo llegar una novedad en las altas temperaturas que acabarán siendo las que marcarán estas próximas jornadas. De tal forma que tocará empezar a visualizar determinadas situaciones que pueden acabar de convertirse en la antesala de algo más. Con algunos detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de conocer lo que sabemos del verano 2026 y las formas de empezar a crear un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Este verano 2026 será muy emocionante

Es importante conocer lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta. En especial, cuando estamos ante un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante y que puede ser esencial en estos días.

Es muy emocionante conseguir una serie de cambios que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Con algunos detalles que hasta el momento no sabíamos que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos ver.

En estos últimos tiempos los veranos no han sido como nadie esperaba, sino más bien todo lo contrario. Hemos tenido que enfrentarnos a una situación del todo inesperada con la llegada de un giro radical en un tiempo que nos ha dado unas temperaturas por encima de lo habitual.

Este tipo de fenómenos que nos rodean y que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. En unas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto puede ser lo que nos acompañará en breve. Parece que las altas temperaturas se ban combinando con otros fenómenos que van llegando y que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Este es el motivo por el que tendremos cambios en el tiempo este verano

Lo expertos de la AEMET están muy pendientes de una previsión del tiempo de El Niño que puede cambiarlo todo por completo. Es hora de saber qué es lo que nos puede esperar con unos expertos que no paran de mirar al cielo y a unos mapas del tiempo que no traen buenas noticias.

Tal y como nos explican desde el portal de El Tiempo: «La región Niño 3.4, situada en el Pacífico ecuatorial central, es una de las zonas de referencia para vigilar el desarrollo de El Niño. En las últimas semanas, las temperaturas superficiales del mar han mostrado una subida rápida y sostenida. Este calentamiento no es suficiente por sí solo para declarar un evento de gran magnitud, pero sí es una señal importante: el océano está acumulando energía y el sistema climático se está desplazando hacia condiciones típicas de El Niño. La NOAA señala que, durante el último mes, las condiciones seguían siendo ENSO-neutrales, pero con aguas cercanas o superiores a la media en el Pacífico central y oriental. Además, el calor subsuperficial se ha incrementado durante varios meses consecutivos, lo que actúa como un reservorio de energía capaz de alimentar el calentamiento de la superficie».

Las nuevas previsiones no traen buenas noticias: «Según Copernicus/C3S, las predicciones estacionales más recientes refuerzan la señal de desarrollo de El Niño y más de la mitad de los miembros del multimodelo superan los +2,5 °C en Niño 3.4 al final del periodo de predicción. Esta cifra, de cumplirse en observación y mantenerse en promedios trimestrales, situaría el evento en el rango de los episodios muy fuertes y abriría la puerta a comparaciones con los grandes El Niño de las últimas décadas. El ECMWF, no obstante, recomienda cautela: las previsiones estacionales son probabilísticas, no deterministas. Incluso cuando el consenso es claro, la amplitud final puede variar mucho. Además, las predicciones realizadas en primavera se ven afectadas por la conocida “barrera de predictibilidad de primavera”, una etapa en la que el sistema ENSO es más difícil de anticipar con precisión».

Las temperaturas pueden ser históricas: «La intensidad de El Niño suele estimarse a partir de anomalías de temperatura en la región Niño 3.4, calculadas como medias de tres meses. De forma orientativa, entre +0,5 °C y +0,9 °C se habla de El Niño débil; entre +1,0 °C y +1,4 °C, moderado; entre +1,5 °C y +1,9 °C, fuerte; y a partir de +2,0 °C, muy fuerte. El término “Súper Niño” se utiliza a veces en divulgación o titulares, pero no es una categoría operativa estandarizada por la Organización Meteorológica Mundial. Por eso conviene usarlo con cuidado: puede ser útil para transmitir potencial, pero no sustituye a la clasificación científica».