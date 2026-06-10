El tiempo da un giro en León: la Aemet prevé temperaturas más frescas

La AEMET prevé temperaturas más frescas en algunas partes del país, será mejor que nos preparemos para un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. En especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que llegan a toda velocidad y que pueden ser claves. Sobre todo, si tenemos en consideración, lo que pasará según la AEMET el tiempo puede darnos alguna que otra sorpresa inesperada.

Sin duda alguna, estaremos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en unos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de saber qué es lo que nos esperará cuando tenemos por delante una recta final de la semana que para muchos puede ser la última de trabajo. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina o importantes celebraciones cercanas, lo que puede pasar es un importante cambio que podría ser esencial que tengamos en mente. Es hora de saber qué prevé la AEMET para estas próximas jornadas en el corazón de España.

Da un giro en León el tiempo

El tiempo puede darnos un importante giro de guion en un punto del país como León. Tradicionalmente ha estado marcado por unos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más, con ciertos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Es hora de tener por delante algunas situaciones del todo inesperadas que podrían acabar generando más de una sorpresa. El tiempo en este mes de junio puede ser determinante, en especial si tenemos en cuenta lo que podría pasar en breve en estas próximas horas.

Tendremos que ver llegar un cambio radical que, sin duda alguna, será el que nos marcará de cerca. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a estas temperaturas que convierten a España en un auténtico horno antes de tiempo.

Tocará saber en todo momento, qué es lo que pasará en unos días en los que quizás las temperaturas pueden darnos más de un respiro. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que parece que la AEMET nos hará saber en estas jornadas que están por llegar. Este tiempo puede ser esencial que lo tengamos en consideración.

La AEMET prevé temperaturas más frescas

Las temperaturas serán las grandes protagonistas de estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Es hora de conocer lo que puede pasar en un punto del país en el que el frío por las noches puede ser un pequeño alivio respecto el día.

Tal y como explica la AEMET con su previsión del tiempo: «En el extremo norte intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil en la parte este, en el resto poco nuboso con nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas en ligero descenso en el sureste y sin cambios en el resto. Viento del noreste o norte, flojo, con intervalos de moderado en la mitad este».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «La influencia del anticiclón dejará una situación de estabilidad y un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Solamente se esperan cielos con nubes bajas en el norte de las islas Canarias, el área cantábrica, los Pirineos y, durante la mañana, el Estrecho y los litorales de Alborán y del área mediterránea. Podrían darse precipitaciones débiles y aisladas en el norte. Por la tarde, se espera el desarrollo de nubes de evolución en zonas de interior del tercio oriental y la posibilidad de alguna tormenta o chubasco aislado. Posibles brumas matinales en la cordillera Cantábrica, los Pirineos, las sierras del sureste y el Estrecho. Las temperaturas máximas descenderán en Baleares, el tercio este y el extremo sur peninsular, subirán en el norte y noroeste y se mantendrán sin cambios en el resto. Se pueden superar los 35 grados en zonas bajas del suroeste y, puntualmente, los 38 grados en el valle del Guadalquivir. Las temperaturas mínimas subirán en el suroeste y descenderán en el resto, de forma más acusada en la meseta norte y las depresiones del noreste. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Guadalquivir y en el litoral sureste. En Canarias no se esperan cambios».

El viento puede ser el gran protagonista de estos días: «En cuanto al viento, en Canarias se mantendrá el alisio moderado, con rachas muy fuertes en zonas expuestas. Asimismo, se esperan intervalos de viento fuerte de levante en el Estrecho, de tramontana en el Ampurdán y del norte en los litorales atlánticos de Galicia. Por su parte, el cierzo en el valle del Ebro y el levante en el sureste peninsular serán moderados. En el resto del territorio, el viento será, en general, flojo; predominará la componente norte en el tercio norte, Extremadura y Castilla y León, la componente oeste en Andalucía occidental y el viento de dirección variable en la meseta sur».