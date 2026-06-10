Hoy, 10 de junio de 2026, en toda la provincia de Zaragoza se prevén cielos con intervalos nubosos en la mitad sur, mientras que la mitad norte se presentará poco nubosa, con una tendencia general a despejarse. Las temperaturas descenderán y el viento soplará moderado del noroeste en el valle del Ebro, con rachas fuertes en zonas expuestas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor suave

El cielo se despereza lentamente en Zaragoza, donde esta mañana se presenta despejado y luminoso, con temperaturas que rondan los 13 grados. A medida que el sol se eleva, el termómetro alcanzará su máximo de 26, ofreciendo un abrazo cálido en su apogeo. La brisa del noreste, aunque moderada, puede regalar rachas fuertes que sacudan suavemente las sombrillas en las terrazas.

Ya por la tarde, el cielo se vestirá de un azul más tenue y la sensación térmica podrá hacerte creer que el calor es más intenso de lo que parece. Aunque no se prevén lluvias, los niveles de humedad pueden hacer que el ambiente se sienta un poco cargado. Con unas horas de luz generosa hasta la puesta del sol a las 21:37, será un día ideal para disfrutar al aire libre, siempre con una cuidadosa atención al viento que, a ratos, podría hacerse notar.

Calatayud: cielo gris y viento fuerte

Las primeras luces del día en Calatayud dibujan un horizonte turbio, donde el viento fuerte comienza a soplar con insistencia, creando una sensación de inestabilidad que promete alteraciones en el ritmo diario. A medida que avanza la mañana, el cielo irá cobrando tonos grisáceos, presagiando lluvias que podrían aparecer en cualquier momento, aunque hasta ahora permanecen ausentes.

La transición a la tarde y noche marcará un descenso notable en las temperaturas, oscilando entre 10 y 25 grados. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, pero el viento, que soplará a 5 km/h con ráfagas de hasta 8 km/h, puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual. Con una humedad relativa que alcanzará el 70%, es un buen día para no olvidar llevar paraguas y abrigarse un poco.

Tarazona: ambiente estable y algo nublado

La jornada se presenta con un tiempo estable y algo nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados, proporcionando una sensación templada y agradable. El viento soplará de manera leve, aunque se pueden esperar algunas ráfagas moderadas en zonas abiertas, sin que ello suponga un inconveniente considerable.

Ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, el ambiente tranquilo permitirá llevar a cabo las actividades cotidianas con plena tranquilidad. Un buen momento para disfrutar del entorno y la compañía, mientras se aprovecha la agradable temperatura del día.