El significado de que una persona camine con las manos en la espalda, según la psicología

Varios expertos en psicología han centrado sus estudios en intentar dar un significado a un acto cotidiano de la España de siempre: la persona que camina con las manos en la espalda. Esto se suele relacionar con personas de más edad, pero las nuevas generaciones también han adquirido un hábito muy arraigado en la cultura española. Por ello, los psicólogos especializados en la materia han intentado dar una explicación a este suceso. Consulta en este artículo lo que dice la psicología sobre el significado de las personas que andan con las manos en la espalda.

Esto es un clásico de las calles de España desde tiempos inmemoriales: las personas, especialmente hombres de una mayor edad, que caminan con las manos en la espalda. Este hábito ha sido heredado en muchas ocasiones por las generaciones más jóvenes, a las que puedes ver en supermercados caminar con los dos brazos cruzados hacia atrás a la altura de donde comienza la espalda. Por ello, expertos en psicología han centrado sus estudios en intentar dar con el significado de esta práctica realizada por muchos hombres.

Algunos estudios elaborados por psicólogos especialistas en la materia han dejado constancia de que este gesto de poner las manos en la espalda puede tener que ver con una «pausa mental» que estas personas hacen. Esta conclusión viene determinada porque los expertos en comunicación no verbal han dejado claro a lo largo de la historia que el movimiento continuo de los brazos tiene que ver con el exceso de nervios y el estrés. Por ello, dejar los brazos relajados en la parte trasera del cuerpo se ha relacionado con la tranquilidad.

La psicología y las manos en la espalda

Además de esta «pausa mental», otros expertos en la materia han informado que situar las manos en la espalda también puede estar relacionado con un mayor «dominio, seguridad y control» de estas personas. Expertos de la revista Men’s Health también lo han relacionado con el estado de introspección y una forma de crear un espacio para poder pensar y ordenar ideas.

Un artículo publicado por la página especializada La mente maravillosa también habla de que el gesto de caminar por las manos en la espalda también refleja «seguridad y control» en estas personas. «En entornos formales o profesionales, este gesto podría interpretarse como una actitud dominante. Es posible observarlo cuando alguien busca demostrar seguridad, confianza y control», cuentan los expertos de este artículo.

La psicología dice que esta costumbre también tiene que ver con la autoridad. En lugar de situar los brazos por delante, que se puede considerar como un gesto de defensa, situarlos por detrás con el pecho abierto se puede considerar como un signo de confianza y seguridad en uno mismo, ya que «deja al descubierto la parte más vulnerable» de una persona.

Así que, más allá de una costumbre, la psicología ha encontrado un significado para el gesto de caminar con las manos en la espalda que tiene que ver con una «pausa mental», el «dominio, seguridad y control», y también con la autoridad de una persona, contradiciendo un gesto de defensa que sería poner las manos por encima del pecho. Así que, si eres un asiduo a esta práctica, quizá la llevas a cabo por un motivo.