El eclipse de hoy en España podría ser la señal que predijo Baba Vanga, la vidente que se adelantó al 11-S: terremotos, volcanes y desastres naturales

España mira este miércoles hacia el cielo para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas. El eclipse solar total recorrerá buena parte del territorio peninsular al atardecer y permitirá observar durante unos minutos cómo la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol hasta ocultarlo por completo.

El acontecimiento, perfectamente calculable desde el punto de vista científico, ha despertado también todo tipo de teorías y especulaciones. Entre ellas se encuentra una especialmente llamativa: la que relaciona el eclipse con las supuestas predicciones de Baba Vanga, la famosa vidente búlgara fallecida en 1996.

En los últimos meses han vuelto a circular en redes sociales y medios de comunicación numerosas listas de acontecimientos que supuestamente fueron anticipados por Vanga para 2026. Algunas hablan de grandes desastres naturales, terremotos, erupciones volcánicas y cambios climáticos extremos, mientras que otras apuntan a acontecimientos todavía más extraordinarios, como una hipotética escalada bélica mundial o incluso el contacto de la humanidad con una civilización extraterrestre.

La coincidencia temporal con el eclipse ha hecho que algunos interpreten el fenómeno astronómico como una posible «señal» relacionada con aquellas profecías.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental que conviene dejar clara: no hay pruebas documentales fiables de que Baba Vanga predijera específicamente el eclipse solar del 12 de agosto de 2026. El eclipse sí está científicamente confirmado y calculado desde hace décadas; las supuestas profecías, en cambio, proceden en gran medida de recopilaciones y testimonios posteriores a su muerte.

La coincidencia con el eclipse solar total ha alimentado todavía más las especulaciones. El fenómeno astronómico se producirá este miércoles y será visible como eclipse total desde una franja de España, mientras que otras zonas del país podrán contemplarlo de manera parcial.

Durante la totalidad, la Luna cubrirá completamente el disco solar y el cielo se oscurecerá durante unos minutos.

Para quienes creen en las predicciones atribuidas a Baba Vanga, el hecho de que un acontecimiento astronómico de semejante magnitud coincida con un año al que se atribuyen numerosas profecías ha servido para plantear la posibilidad de que el eclipse sea una especie de «señal».

Pero esta interpretación no tiene respaldo científico. Los eclipses solares pueden predecirse con enorme precisión gracias a las leyes de la mecánica orbital. La fecha del eclipse de este 12 de agosto se conoce desde hace muchísimo tiempo y su trayectoria puede calcularse con precisión.

No existe ninguna relación demostrada entre el eclipse y las supuestas predicciones de la vidente.

¿Quién fue Baba Vanga?

Baba Vanga fue el nombre por el que se conoció a Vangeliya Pandeva Gushterova, una mujer búlgara que alcanzó gran popularidad por sus supuestas capacidades para predecir acontecimientos futuros.

Nació en 1911 y murió en 1996, pero su fama no desapareció con ella. Al contrario, durante las últimas décadas se han multiplicado las listas de acontecimientos que supuestamente habría predicho.

Entre las predicciones más conocidas figuran el 11-S, la muerte de Diana de Gales, la pandemia de COVID-19, determinados conflictos internacionales y diferentes catástrofes naturales.