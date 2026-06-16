La profecía de Baba Vanga que pone al Mundial 2026 en el punto de mira: «Una nueva luz en el cielo»

A medida que crece la expectación por el Mundial de 2026, una supuesta profecía atribuida a Baba Vanga ha vuelto a circular con fuerza en las redes sociales. Diversos usuarios sostienen que una de las predicciones vinculadas a la conocida vidente búlgara tendría relación con la ceremonia inaugural del torneo, generando todo tipo de comentarios y especulaciones en redes sociales.

Los países que participan en el Mundial 2026 son: Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Catar, Colombia, Costa de Marfil, Croacia, Curazao, Ecuador, Egipto, Escocia, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Ghana, Haití, Inglaterra, Irak, Japón, Jordania, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, RD Congo, República Checa, República de Corea, RI de Irán, Senegal, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Uruguay y Uzbekistán.

Profecía de Baba Vanga para el Mundial 2026

En redes sociales ha comenzado a circular una supuesta predicción atribuida a Baba Vanga que habla de la aparición de «una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá» durante un gran evento deportivo seguido a nivel global.

Algunos usuarios han vinculado estas palabras con la inauguración del Mundial 2026, e incluso han llegado a interpretarlas dentro de teorías relacionadas con posibles fenómenos de origen desconocido. Sin embargo, no hay registros verificables que confirmen que la vidente búlgara realizara esta afirmación, ni evidencia científica que respalde este tipo de interpretaciones.

Si preguntamos a la IA por la selección que ganará el torneo, su respuesta es la siguiente: «Mi favorito es Francia, porque tiene una generación muy completa, con profundidad en todas las líneas, jugadores decisivos como Mbappé y una estructura muy sólida en torneos grandes. Es el equipo que más veces llega lejos en los últimos años y el que menos depende de una sola idea de juego. Muy cerca pondría a España y Brasil, que tienen talento joven y mucho equilibrio, y siempre crecen en competiciones cortas. Argentina también tiene opciones reales por su mentalidad competitiva y experiencia reciente».

Biografía

Vangelia Pandeva Gushterova, conocida popularmente como Baba Vanga, nació en 1911 en la actual Macedonia del Norte y falleció en 1996 a los 84 años en la localidad búlgara de Petrich. Perdió la vista cuando tenía 12 años tras un fuerte temporal, un episodio que, según sus propias palabras, habría marcado el inicio de su supuesta capacidad para percibir acontecimientos futuros y comunicarse con lo desconocido.

A lo largo del tiempo, sus seguidores le han atribuido diversas predicciones relacionadas con hechos históricos como los atentados del 11 de septiembre, el accidente de Chernóbil, el hundimiento del submarino Kursk o el tsunami de 2004 en Indonesia. Sin embargo, Baba Vanga no dejó registros escritos de sus profecías, por lo que la mayoría de lo que se le adjudica proviene de relatos orales transmitidos por personas cercanas o por sus seguidores.

Predicciones en 2026

Una de las afirmaciones que más inquietud ha generado atribuidas a la vidente para 2026 es la de un posible conflicto militar a gran escala, incluso la hipótesis de una Tercera Guerra Mundial. Según esta versión, habría tenido una visión de un choque entre grandes potencias que se iniciaría en Asia y acabaría extendiéndose al resto del planeta. La narrativa habla de un posible ataque chino a Taiwán, seguido de una respuesta de Estados Unidos y sus aliados.

Otra de las supuestas predicciones de Baba Vanga apunta a que la IA «tomaría el control del mundo», convirtiéndose en una influencia determinante en la política y la economía hacia 2026. ¿Suena exagerado? Es posible. Aun así, cada vez más voces expertas, como Bill Gates, advierten sobre los riesgos de tecnologías que avanzan más rápido de lo que somos capaces de regular.

Finalmente, la revista especializada Sky History explica en un reciente artículo lo una de las predicciones de Baba Vanga: «La afirmación más dramática de 2026 es que la humanidad podría encontrar vida extraterrestre, a veces enmarcada como una gran embarcación que se acerca a la Tierra en noviembre de 2026. Los rounds apuntan a una enorme nave espacial que desciende al planeta Tierra y se doblan alrededor del objeto interestelar 3I/ATLAS para argumentar que el cielo está inusualmente ocupado».

No existe ningún registro escrito fiable que confirme esas predicciones, sino que la mayoría proviene de interpretaciones posteriores, rumores o reconstrucciones hechas décadas después de su muerte. De hecho, varios investigadores señalan que sus supuestas profecías originales eran bastante vagas y abiertas a interpretación, y que con el tiempo han ido adaptándose a las preocupaciones de cada época: en los años 80 hablaban de la Guerra Fría, mientras que hoy se reinterpretan en clave de inteligencia artificial o cambio climático.

Entonces, ¿por qué este tipo de historias sigue circulando con tanta fuerza? La explicación parece estar en nuestra necesidad de dar sentido a la incertidumbre. En un mundo saturado de información y crisis constantes, las profecías ofrecen una sensación de orden, incluso cuando ese orden es inquietante o pesimista.