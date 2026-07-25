El fuego sigue ensanchando su huella entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. Los incendios forestales, todavía fuera de control, han calcinado más de 45.000 hectáreas y han obligado a evacuar o confinar a cerca de 90.000 personas, mientras el frente avanza hacia Toledo, incorporada a la declaración de emergencia nacional para asegurar la máxima eficacia en la coordinación y el empleo de los recursos disponibles.

La jornada ha vuelto a dejar un balance adverso. El incendio forestal de Burgohondo, en Ávila, ha empujado las evacuaciones hacia el norte de Toledo y ha obligado a desalojar otros ocho municipios, que se suman a los tres evacuados a lo largo de la tarde.

Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán han quedado incluidos en la lista de municipios que han tenido que ser desalojados. Según ha detallado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), sus habitantes se han dirigido al recinto ferial de Talavera de la Reina. Horas antes ya se había ordenado abandonar Sartajada, Almendral de la Cañada y La Iglesuela del Tiétar.

Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el fuego afecta a unas 45.000 hectáreas, de las que alrededor de 21.000 corresponden a la provincia abulense, donde el perímetro alcanza los 112 kilómetros.

En el Alto Tiétar, otros cinco pueblos se han sumado a los siete municipios que ya habían sido evacuados. El mapa de los desalojos continúa ampliándose al mismo tiempo que los equipos de extinción tratan de contener un fuego que todavía no ha podido ser controlado.

Madrid y Ávila, frente al avance del fuego

La máxima preocupación continúa concentrada en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila. Allí, los incendios siguen sin control. Las cifras retratan la dimensión de la emergencia: 59.488 personas evacuadas y otras 29.132 confinadas.

En total, 88.620 afectados por los incendios que han obligado a abandonar municipios, permanecer dentro de las viviendas o seguir las instrucciones de las autoridades mientras evolucionan las llamas.

En la Comunidad de Madrid, la emergencia afecta a 50.620 personas. De ellas, 29.488 han sido evacuadas y 21.132 permanecen confinadas. En Ávila, los desalojados rondan los 30.000 habitantes, mientras que unas 8.000 personas continúan confinadas.

El avance del incendio ha alcanzado también Cenicientos. El municipio madrileño ha tenido que ser evacuado y el puesto de mando único que se encontraba allí ha sido trasladado a Navalcarnero.

Desde Cenicientos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de la velocidad con la que evoluciona el incendio. «La situación está cambiando a gran velocidad», ha señalado antes de definir el escenario como «un momento muy crítico».

Marlaska: «No ha sido un día positivo»

El diagnóstico del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido tajante y reconoce que este sábado «no ha sido un día positivo» para la evolución de los incendios en Madrid y Ávila.

Las condiciones meteorológicas, calificadas por el ministro como «absolutamente difíciles», han pesado sobre una jornada en la que el incendio ha continuado extendiendo su perímetro y forzando nuevas evacuaciones.

Tras presidir en Navaluenga (Ávila) la reunión del CECOD, Marlaska y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han pedido a la población que respete las órdenes de evacuación y confinamiento para garantizar su seguridad y la de los equipos de extinción.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este sábado que la situación «sigue siendo compleja». La incertidumbre sobre la dirección y la intensidad del viento condiciona la lucha contra el incendio, aunque Sánchez confía en que durante el fin de semana pueda abrirse «una ventana de oportunidad» frente a este «gravísimo» fuego.

Además, ha recordado que los incendios han quemado ya 130.000 hectáreas en lo que va de año e insiste en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la emergencia climática.

También han permanecido pendientes de la evolución de los incendios el rey Felipe VI, que ha hablado con una decena de alcaldes de municipios afectados de la Comunidad de Madrid, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha visitado el dispositivo desplegado en Pelayos de la Presa para agradecer la labor de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

Más de mil efectivos y ayuda internacional

El Gobierno ha desplegado un amplio dispositivo en Madrid y Ávila con 1.201 efectivos y 400 medios terrestres de la Unidad Militar de Emergencias, además de más de 1.100 agentes de la Guardia Civil y Protección Civil, más de 20 medios aéreos, 220 agentes de la Policía Nacional y 110 efectivos de Protección Civil.

La respuesta al incendio se apoya también en medios internacionales y recursos aportados por otras comunidades autónomas. Turquía ha anunciado el envío de dos aviones, que se suman a los medios aéreos de Grecia e Italia, al apoyo del Ejército portugués y a la ayuda de Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

Otros incendios mantienen en alerta a varios puntos de España

Mientras Madrid, Ávila y Toledo concentran la principal preocupación, otros incendios continúan activos en distintos puntos del país.

En Vall d’Uixó (Castellón), el fuego sigue «fuera de la capacidad de extinción», con un perímetro de 21 kilómetros y unas 15.000 personas desalojadas. En Pinos del Valle (Granada), el incendio ha obligado a confinar a la población y a evacuar preventivamente un campamento con un centenar de personas, entre ellas 73 menores. En Ejulve (Teruel), el incendio, que ha quemado 3.000 hectáreas, evoluciona favorablemente.

En Valencia, un hombre ha fallecido mientras trabajaba en la extinción de un incendio en Manises y otras cinco personas han resultado hospitalizadas por inhalación de humo y quemaduras. Además, el incendio de Murias de Ponjos (León) evoluciona favorablemente y mantiene 174 evacuados; Andalucía ha estabilizado los incendios de Cerro Muriano (Córdoba) y Pinos del Valle (Granada) y controla el de Alosno (Huelva).

Castilla-La Mancha ha levantado parte de las evacuaciones por el incendio de La Mierla (Guadalajara); un incendio en Cuacos de Yuste (Cáceres) ha obligado a desalojar un campamento con 16 menores; y los Bomberos de la Generalitat han estabilizado el incendio de Cubelles (Barcelona), que obligó a confinar a más de 2.500 vecinos.