Ocho municipios de Toledo evacuados por el incendio de Burgohondo, que avanza sin control

La evolución del incendio forestal de Burgohondo (Ávila) ha obligado a evacuar a última hora de este sábado otros ocho pueblos del norte de la provincia de Toledo, que se suman a los tres que ya han sido evacuados a lo largo de la tarde.

En concreto, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha detallado que se han evacuado los municipios de Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán; y sus habitantes se han dirigido hacia el recinto ferial de la localidad de Talavera de la Reina. Además, se ha enviado un mensaje Es-Alert a la población afectada.

Emergencia nacional ampliada

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había ampliado poco antes a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional que afectaba a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, en Castilla y León.

La decisión se ha adoptado a petición de la dirección operativa de la emergencia, y en atención a la evolución de los incendios, a su carácter interterritorial y a la conveniencia de asegurar la máxima eficacia en la coordinación y empleo de los recursos disponibles, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Esta medida permitirá reforzar la coordinación de todos los servicios y recursos implicados en la extinción, y garantizar una respuesta conjunta ante una emergencia que supera el ámbito territorial de una única comunidad autónoma.

Un cambio en la dirección del viento, provocaba este sábado que el incendio de la Sierra Oeste de Madrid entrara a la provincia de Toledo por la zona de Almorox.

El Plan Infocam elevaba a nivel 2 el fuego por el corte de la carretera N-403 entre Cadalso de los Vidrios y Almorox.

Además, debido a la evolución del incendio, el Plan Infocam establecía la evacuación de las urbanizaciones de El Pinar y El Romillo de Almorox.

En la tarde de este sábado ya se ordenó la evacuación de Sartajada, Almendral de la Cañada y La Iglesuela del Tiétar.

Además, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que la Guardia Civil ha solicitado el corte de las carreteras CM-5005 con CM-5001 a la altura de Almendral de la Cañada y la CM-5005 con CM-5006 a la altura de Navamorcuende para evitar el acceso a la provincia de Ávila.