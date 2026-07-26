Cake muestra las amenazas que recibe de nostálgicos de ETA en las redes y avisa: «No me dais miedo, son necios y violentos»

Los proetarras a los que aún les gusta aterrorizar a los ciudadanos en las calles de Bilbao la han tomado con el reportero Cake Minuesa, que el pasado fin de semana estuvo documentando cómo estos individuos se dedicaron a tratar de reventar la jornada de fiesta con motivo de la final del Mundial. Uno de estos nostálgicos de la banda ETA ha difundido en las redes sociales un dubujo en el que un matón ataviado con una camiseta en la que se lee «Euskal Herria» ataca con una patada en la cabeza a Cake Minuesa. El dibujo representa fielmente el estilo con el que se desempeñaban los etarras, puesto que no olvida el detalle de que la agresión se produce por la espalda.

Al respecto de esta amenaza en las redes, Cake ha planteado estas cuestiones: «Imagínate esta foto con Évole o Rufián y el que golpea no es un terrorista. Imagínate esta foto con Santaolaya o que le hubieran dado la patada a ella el otro día. Son necios, violentos y mi trabajo solo es ponerles un espejo y que se vean como lo que son: basura». Y envía un nítido mensaje: «No me dais miedo, seguiré haciendo denuncia social por encima de estos caricatos».

Ese domingo 19 de julio, Cake sufrió una agresión frente a la fuente de la Plaza Elíptica. Recibió patadas, amenazas y cargas delante de la Ertzaintza momentos después de hablar con varios vecinos sobre la decisión del alcalde de Bilbao de tapar la fuente.

Participantes de la marcha convocada en apoyo a la selección vasca intentaban sabotear la emisión del partido. Para ello han arrancado los cables de la luz para impedir que la pantalla muestre la final del Mundial Irrumpieron por detrás de la pantalla gigante y han tirado vallas y lanzaron diversos objetos en este punto, donde ya se congregaban numerosos aficionados para seguir el partido, que han huido corriendo de la zona. En ese momento, el equipo de este periódico sufró la agresión.