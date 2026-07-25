Zara gana a Zora: Inditex vence la batalla judicial por el uso de la marca original del gigante gallego

Nueva victoria de Inditex en la defensa de sus marcas por el mundo. Zara ha ganado a Zora e Inditex elimina un problema en India, donde ha comprado otro porcentaje de la filial que opera allí en asociación con Tata -ahora tiene el 80%-. El Tribunal Superior de Delhi ha dado la razón a Zara y ha anulado el registro de la marca Zora, propiedad de una empresa textil local, en una reciente sentencia de la que se ha hecho eco la prensa local.

El tribunal ha considerado que las dos marcas son demasiado similares y podían inducir a error a los clientes. Zora es un minorista de telas con sede en Delhi que había registrado la marca Zora para productos textiles. La firma fundada por Amancio Ortega en Galicia presentó la demanda argumentando que la nueva marca copiaba elementos clave de su marca registrada y podía aprovechar su reconocimiento internacional para promocionar otros productos.

El Tribunal Superior de Delhi ha ordenado la cancelación del registro que el registrador había concedido previamente a Zora y ha exigido al Registro de Marcas que elimine la denominación de su base de datos. Le da un plazo de dos meses.

El juzgado indio ha justificado su decisión en que Zara y Zora constan de cuatro letras y se diferencian únicamente por una vocal, lo que dificulta que el consumidor medio distinga fácilmente entre las marcas.

Zora defendió que el nombre de su marca fue elegido de forma independiente y que estaba relacionado con la palabra inglesa que significa «amanecer». Además, trató de mantener su marca alegando que su negocio es vender telas, mientras que Zara es una empresa del sector de la confección y el comercio minorista.

Inditex decidió entrar en la India en 2009 con una joint venture con el grupo local Tata, de la que tenía un 51%. El objetivo era desarrollar la marca Zara en el país. Ahora, desde noviembre pasado, ha ampliado el control sobre esta filial y ya tiene el 80% de esa filial conjunta con Tata. Zara factura algo menos de 300 millones de euros en India, donde tiene abiertas 22 tiendas bajo esta marca.

Zora no es la primera marca que sucumbe a las denuncias de Inditex para defender sus diferentes marcas. En marzo del año pasado Zara obtuvo otra victoria judicial en Italia, en este caso contra Pasta Zara.

La justicia italiana dio definitivamente la razón a la empresa española después de una larga batalla y de que la firma italiana realizara un rebranding en 2010 en el que llegó a eliminar la palabra Pasta y dejar sólo Zara. Inditex demandó en 2022 y en marzo de 2025 obtuvo la victoria final.

En octubre pasado, Inditex también ganó otra batalla en este caso por el registro de la marca 26 1 18 1, que es el código con el que Inditex registró su línea de ropa deportiva. Corresponde a cada una de las letras de Zara en el alfabeto anglosajón.