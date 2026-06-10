Las psicología sugiere que las personas con altas capacidades comparten estas 4 manías y muy pocas saben por qué

Cuando pensamos en alguien muy inteligente, lo habitual es imaginar a una persona con una mente brillante, que saca (o ha sacado) grandes notas o un talento fuera de lo común. Pero lo curioso es que muchos expertos llevan tiempo cuestionando esa imagen tan simplificada sobre el hecho de tener, o no, altas capacidades.

Hay personas que tienen una capacidad intelectual muy alta pero que no encajan en ese perfil típico que siempre se asocia como decimos, a la inteligencia, y que incluso pasan desapercibidas. No destacan por lo evidente, sino por pequeños detalles que, si te fijas, dicen mucho más de lo que parece. Y ahí es donde entran estudios como los de Craig Wright, profesor en Yale, que lleva años analizando qué rasgos se repiten en algunas de las mentes más brillantes. Y lo que plantea es interesante ya que revela que más allá del talento o del coeficiente intelectual, hay ciertos hábitos que aparecen una y otra vez. No son reglas, pero sí que son patrones bastante llamativos tal y como ahora te explicamos.

Se obsesionan con lo que les interesa

A veces lo vemos como una manía o incluso como algo exagerado, pero lo cierto es que en muchas personas con altas capacidades, se da un enganche u obsesión con algo concreto que para muchos no será normal, pero que está más que justificado ya que en ellos no es sólo curiosidad sino que implica darle vueltas durante días, volver sobre lo mismo, probar, equivocarse y seguir. Y así una y otra vez.

Wright explica el porqué esto se da cuando habla del llamado «momento eureka». Esa idea brillante que parece surgir de la nada, y que en realidad no aparece de golpe. Suele ser el final de un proceso largo, casi invisible, en el que la persona ha estado pensando en lo mismo durante mucho tiempo. Y aquí hay un matiz importante ya que no se trata de centrarse en una sola cosa desde pequeños, como a veces se cree. De hecho, explorar diferentes intereses suele ayudar más. Esa mezcla de experiencias es la que permite conectar ideas que, en principio, no tienen nada que ver.

Morderse las uñas

Puede parecer una simple costumbre sin importancia. O un gesto típico de ansiedad. Pero detrás de la onicofagia (morderse las uñas) hay más capas de las que imaginamos y de hecho, muchas veces está relacionada con el estrés o el aburrimiento. Pero algunos estudios apuntan a algo más y es una cierta tendencia al perfeccionismo.

Y esto encaja bastante con lo que explican algunos especialistas en desarrollo cognitivo. Ese impulso de querer hacer las cosas bien, de revisar, de no conformarse… aparece con frecuencia en personas con alto rendimiento intelectual. Además, hay quien utiliza este tipo de gestos como una forma de concentrarse. Como si ayudara a mantener la mente activa mientras se piensa. No es algo consciente, pero funciona.

Eso sí, conviene matizarlo ya que no es una señal directa de inteligencia, ni mucho menos. Y en algunos casos puede estar vinculado a otros problemas como ansiedad o TDAH. Pero el contexto importa.

Necesitan estar solos para rendir mejor

No es que no les guste la gente. Ni que sean especialmente introvertidos. Pero muchas personas con altas capacidades trabajan mejor cuando están a su aire. Tiene bastante sentido si se mira desde otro ángulo ya que algunos estudios han relacionado la alta capacidad intelectual con una mayor sensibilidad a los estímulos. Es decir, procesan más información de lo habitual de modo que ante por ejemplo, ruidos, conversaciones o luces pueden acabar saturados.

Por eso, los entornos tranquilos suelen funcionar mejor. Menos distracciones, implica más foco así que en estos casos no es aislamiento, sino una forma de encontrar el equilibrio para pensar con claridad.

Hablar solos

A casi nadie le gusta reconocer que habla solo. Pero pasa más de lo que pensamos y lo cierto es que no es algo raro. De hecho, se sabe que figuras como Albert Einstein lo hacían con frecuencia. Repetían ideas en voz alta, probaban frases, organizaban pensamientos.

Lo interesante es que la ciencia respalda este hábito. Cuando verbalizamos lo que estamos pensando, activamos más partes del cerebro. Es como si ordenáramos la información sobre la marcha. Además hay estudios que muestran que decir en voz alta lo que buscamos o pensamos ayuda a recordar mejor, a concentrarse y a resolver problemas con más facilidad.

En psicología se conoce como «habla privada», y tiene bastante sentido: al escucharnos, estructuramos mejor lo que pasa por la cabeza. Y eso, al final, se nota.

En conjunto, estas cuatro manías no son una fórmula mágica ni un test de inteligencia o para saber si se tienen o no, altas capacidades. Pero sí ayudan a entender algo importante y es que la mente no siempre funciona de forma lineal, y muchas veces lo que parece un simple hábito es, en realidad, una forma distinta de procesar el mundo.