La obra de ingeniería colosal que va a transformar para siempre Córdoba: 39 millones de euros para convertir 400.000 toneladas de residuos en gas natural

No todos los proyectos industriales generan tanta conversación antes incluso de que empiecen a funcionar. Pero lo que se está planteando en Baena no es una obra cualquiera sino que, en cierto modo, supone un cambio de paradigma para una zona de Córdoba que está muy ligada al olivar y a todo lo que lo rodea.

Detrás de esta iniciativa no encontramos sólo cifras llamativas, que también las hay, sino una idea bastante clara como es la de aprovechar lo que hasta ahora se consideraba un residuo para convertirlo en energía. Y hacerlo, además, a gran escala. La propuesta, impulsada por varias compañías del sector energético y agroindustrial, plantea levantar una planta capaz de transformar cientos de miles de toneladas de subproductos del olivar en biometano. Una inversión cercana a los 39 millones de euros que, si sale adelante, situará a esta zona de Córdoba en el mapa de las energías renovables de una forma muy concreta.

La obra de ingeniería colosal que va a transformar para siempre Córdoba

En Andalucía, hablar de olivar es hablar de volumen con campañas que generan toneladas de subproductos que, aunque forman parte natural del proceso, no siempre son fáciles de gestionar. Aquí es donde entra en juego este tipo de proyectos, de mod que la planta que se quiere instalar en Baena nace con la idea de dar una salida distinta a esos restos, principalmente alperujo y otros derivados, transformándolos en algo útil.

No se trata sólo de eliminarlos, sino de darles valor. Convertirlos en gas renovable que pueda inyectarse en la red, y también en fertilizantes que vuelvan al campo. Es, en esencia, un modelo de economía circular aplicado a un sector que lleva años buscando alternativas.

Una planta de gran capacidad (y con previsión de crecer)

El proyecto no es pequeño. En una primera fase, la instalación estaría preparada para tratar unas 300.000 toneladas al año, con la idea de alcanzar las 400.000 en una segunda etapa. Eso, traducido a términos prácticos, supone una de las mayores plantas de este tipo en el entorno. Y no sólo por volumen, sino por lo que implica a nivel logístico y tecnológico.

Otro de los aspectos que más destacan los promotores es que gran parte del material llegará a través de tuberías, evitando así el transporte continuo por carretera. Un detalle que, sobre el papel, reduce el impacto en tráfico y en emisiones asociadas al movimiento de residuos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Quincenal de Los Pedroches (@elquincenaldelospedroches)

Energía renovable con impacto directo

El resultado de todo ese proceso será biometano, un gas con una pureza superior al 98% que podrá utilizarse como sustituto del gas natural convencional. Y aquí está una de las claves del proyecto, dado que no se trata tan sólo de producir energía, sino hacerlo de forma que contribuya a reducir emisiones. Según las estimaciones, el uso de este biometano podría rebajar hasta un 70% el CO₂ respecto a los combustibles fósiles.

A eso se suma otro elemento interesante como es la captura de CO₂ biogénico y la generación de digestato, un subproducto que puede emplearse como fertilizante. Es decir, no solo se produce energía, también se recuperan materiales que vuelven a tener utilidad.

Empleo y actividad económica en el entorno

Pero más allá del componente ambiental, el proyecto también tiene una lectura económica. Durante la construcción y puesta en marcha se generará empleo, y una vez en funcionamiento se prevé la creación de puestos de trabajo directos e indirectos. No son cifras masivas, pero sí relevantes para un municipio como Baena y su entorno, donde cualquier actividad industrial de este tipo tiene un efecto arrastre en servicios, mantenimiento o transporte. Además, los promotores insisten en que puede abrir nuevas vías de ingresos vinculadas al sector del olivar, diversificando una actividad que, hasta ahora, dependía casi exclusivamente de la producción de aceite.

Un proyecto en medio del debate

Como suele ocurrir con este tipo de instalaciones, no todo es consenso. En las últimas semanas han surgido dudas y críticas relacionadas con posibles olores, impacto ambiental o riesgos para la salud. Desde las empresas implicadas aseguran que la planta funcionará con sistemas cerrados, controles de emisiones y tecnologías de tratamiento que cumplen con la normativa vigente. Insisten en que no habrá vertidos ni afecciones a acuíferos y que todo el proceso estará supervisado por los organismos competentes. También subrayan que el proyecto no depende de nuevas explotaciones ganaderas ni de cambios en el modelo actual del territorio, sino del aprovechamiento de residuos ya existentes.

En fase administrativa, pero con expectativas altas

A día de hoy, el proyecto sigue su recorrido administrativo. Se encuentra en fase de información pública dentro del proceso de autorización ambiental, mientras otros trámites continúan su curso. Es, por tanto, un momento clave. Porque es ahora cuando se analizan los detalles técnicos, se valoran las alegaciones y se decide si finalmente se da luz verde a la instalación.

Mientras tanto, el interés sigue creciendo y no es para menos, ya que estamos hablando de una infraestructura que, de salir adelante, puede cambiar la forma en la que se gestionan los residuos del olivar y, al mismo tiempo, abrir una nueva etapa en la producción de energía renovable en la provincia.