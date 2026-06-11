Un ingeniero español trabajando en Red Bull cuenta la verdad detrás de la F1: «No tenemos una vida de lujo ni de demasiado espacio»

Diego Benito, un ingeniero español que trabaja en Red Bull, ha contado todos los secretos que hay detrás de la Fórmula 1. En varios videos publicados en las redes sociales ha explicado dónde viven los profesionales que trabajan en los equipos del Gran Circo y también cómo ha llegado a desempeñar una función dentro de la escudería dominadora en el Mundial en los últimos años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que ha contado este ingeniero español de Red Bull sobre la Fórmula 1.

La Fórmula 1 vivió su fin de semana más glamuroso con la celebración del Gran Premio de Mónaco, que se saldó con otra victoria de Kimi Antonelli por las calles del Principado. Lewis Hamilton e Isack Hadjar completaron el podio en una de las carreras con más pedigrí del campeonato del mundo. Ahora el Gran Circo se traslada a España, donde este fin de semana se celebra el GP de Cataluña en el circuito de Montmeló. Para ello, los equipos ya trabajan a destajo con el objetivo de optimizar al máximo los monoplazas para que lleguen en las mejores condiciones posibles a la carrera sobre el trazado catalán.

Al hilo de esta secuencia de carreras, se ha hecho viral una publicación realizada recientemente por Diego Benito, un ingeniero español de hace 24 años que trabaja en Red Bull. Este joven sobradamente preparado ha publicado una serie de vídeos en los que cuenta todos los secretos que hay detrás de la Fórmula 1 y también cuenta cómo ha llegado a trabajar en el Gran Circo, que siempre fue su gran sueño. «Con 18 años empecé a soñar con la Fórmula 1 y me di cuenta de que únicamente con una carrera o con el máster no iba a ser suficiente y nunca llegaría. Me apunté a Fórmula Student, donde con más de 20 compañeros diseñábamos, fabricábamos y competíamos con nuestro propio monoplaza por toda Europa», apunta en un vídeo.

«Durante esos tres años y todas esas competiciones y noches sin dormir, adquirí habilidades que un aula jamás hubiera sido capaz. Con 24 años, en mi única y primera entrevista hasta ahora, me escogieron para ser ingeniero de diseño y cálculo de estructuras en materiales compuestos», cuenta en el mismo vídeo en el que cuenta cómo acabó siendo ingeniero en Red Bull a los 24 años de edad.

Así es la vida de un ingeniero de Red Bull

«¡Así es mi vida trabajando en Red Bull! ¿Es como te lo esperabas?», dice el titular del vídeo publicado por Diego Benito, en el que cuenta cómo vive un ingeniero español que trabaja para Red Bull en Londres.

«No tenemos una vida de lujo ni tampoco demasiado espacio», dice desde un pequeño piso que está lejos de ser un palacio. «Porque la gente que se piensa que ganamos muchísimo dinero está totalmente equivocada», confiesa durante el vídeo en el que también desvela que: «Un sitio como este, sin salón, solo con la cocina, un baño y una habitación, te puede estar costando tranquilamente 1.100 euros al mes, pero vamos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Benito | Ingeniero de Red Bull (@ingenierodepueblo)

Este ingeniero español que trabaja en Red Bull también informa a sus seguidores que la mayoría de equipos están instalados en Londres. «Prácticamente todos los equipos se concentran en una zona muy pequeña al norte de Londres, donde te puedes encontrar en menos de 60 o 70 kilómetros equipos como Williams, Aston Martin, Cadillac, Red Bull», afirma este ingeniero español en Red Bull, que también ha publicado otros vídeos en los que aparece trabajando o viendo una carrera de Fórmula 1 desde la sede con todos los trabajadores de la compañía.