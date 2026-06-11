Luna y Marte en junio de 2026: cuándo y cómo ver la conjunción del 12 de junio antes del amanecer

No todas las conjunciones astronómicas son iguales. Algunas destacan porque reúnen objetos muy brillantes y resultan fáciles de observar incluso desde una ciudad. Otras, en cambio, tienen un atractivo más sutil. Hay que buscarlas con algo más de atención, madrugar un poco y, sobre todo, tener ganas de mirar el cielo con calma. La conjunción entre la Luna y Marte del 12 de junio de 2026 pertenece claramente a este segundo grupo.

Lo curioso es que esa dificultad es precisamente una de las razones por las que muchos aficionados la esperan con interés. La Luna aparecerá extremadamente fina, apenas una delicada curva luminosa suspendida sobre el horizonte oriental. Estará a solo dos días de la luna nueva, por lo que gran parte de su disco permanecerá oculto en la oscuridad.

Marte, situado cerca de ella, aportará un punto de luz anaranjado fácilmente reconocible para quienes sepan dónde buscar. El cielo conserva todavía buena parte de su profundidad nocturna mientras comienza a insinuarse el amanecer. Durante unos minutos se crea un equilibrio muy particular entre oscuridad y luz que convierte esta observación en una de las más bonitas de junio.

Cuándo y a qué hora ver la Luna junto a Marte el 12 de junio

El mejor momento para ver el supuesto acercamiento entre Luna y Marte será al amanecer del viernes 12 de junio. Simplemente será un efecto visual.

No hará falta utilizar telescopio. De hecho, una de las gracias de este fenómeno es que puede disfrutarse perfectamente a simple vista desde cualquier lugar con buenas condiciones de observación.

A qué hora salen la Luna y Marte esa madrugada

La hora concreta cambia ligeramente según la ubicación desde la que se observe. En España, la mejor ventana para intentar localizar la conjunción se sitúa aproximadamente entre una hora y hora y media antes de la salida del Sol. Durante ese intervalo el cielo sigue siendo oscuro, pero los objetos ya han ganado algo de altura sobre el horizonte.

Muchos observadores experimentados suelen recomendar llegar al lugar elegido con cierta antelación. No porque la conjunción vaya a desaparecer de repente, sino porque nuestros ojos necesitan unos minutos para adaptarse a la oscuridad.

En qué dirección mirar desde España

La referencia principal será el este. Las zonas rurales ofrecen una ventaja evidente. También los paseos marítimos orientados hacia el amanecer o algunos miradores elevados.

No hace falta alejarse cientos de kilómetros de una ciudad, pero sí conviene buscar un lugar donde las luces artificiales no dominen completamente el paisaje. La diferencia suele ser enorme.

Por qué es una observación más exigente que otras conjunciones

La respuesta está principalmente en la Luna. Cuando la Luna se encuentra cerca de la fase llena, resulta imposible no verla. Su brillo domina el firmamento. El 12 de junio ocurre exactamente lo contrario.

Nos encontraremos ante una Luna menguante extremadamente fina, de apenas unos días antes de desaparecer visualmente durante la luna nueva. Su iluminación será mínima y eso obliga a prestar más atención.

Marte tampoco atraviesa una de sus épocas más brillantes de los últimos años. Será visible, sí, pero sin el protagonismo que alcanza durante las oposiciones marcianas.

Cómo distinguir Marte de una estrella

Una de las dudas más frecuentes cuando se observa Marte es saber si realmente estamos viendo el planeta o una estrella brillante cercana.

La pista más útil suele ser el color. Mientras muchas estrellas aparecen blancas o ligeramente azuladas, Marte suele mostrar una tonalidad anaranjada o rojiza bastante característica. No siempre es evidente al primer vistazo, pero una vez identificada resulta difícil confundirla.

Hay otro detalle interesante. Las estrellas suelen centellear más intensamente debido a los efectos de la atmósfera terrestre. Los planetas, incluido Marte, presentan una luz más estable.

Quienes dispongan de prismáticos podrán apreciar aún mejor las diferencias cromáticas. No son necesarios para disfrutar de la conjunción, aunque sí pueden aportar un pequeño extra visual.

El contexto perfecto: la semana de luna nueva

Hay observadores que esperan las conjunciones. Otros esperan la luna nueva. La realidad es que ambas circunstancias coinciden prácticamente durante estas fechas y eso convierte la segunda semana de junio en una de las más interesantes del mes para mirar hacia arriba.

La ausencia de luz lunar transforma completamente el aspecto del firmamento. Estrellas que normalmente pasan desapercibidas comienzan a destacar. La Vía Láctea gana presencia. Incluso desde zonas suburbanas puede apreciarse una mejora notable.

Para quienes practican astrofotografía, esta fase del ciclo lunar suele ser casi una obligación. Muchas de las mejores imágenes de cielo profundo se obtienen precisamente durante estos días.

Por qué los días del 12 al 15 son los mejores del mes para el cielo

La luna nueva de junio de 2026 se produce el 14 de junio. Eso significa que los días inmediatamente anteriores y posteriores ofrecen las noches más oscuras del mes. Es un detalle que puede parecer menor, pero cualquier aficionado sabe que marca una diferencia enorme.

Durante estas fechas resulta mucho más sencillo observar cúmulos estelares, nebulosas y regiones de la Vía Láctea que normalmente quedan ocultas por el brillo lunar.

El triple acercamiento del 11 de junio: Luna, Marte y Saturno alineados

La madrugada anterior al gran encuentro entre la Luna y Marte también merece atención. El 11 de junio el cielo ofrecerá una composición especialmente fotogénica en la que la Luna aparecerá visualmente situada entre Marte y Saturno.

Saturno aportará un brillo suave y constante. Marte destacará por su tonalidad rojiza. La Luna, muy fina, actuará como elemento central de la escena.

Marte y las Pléyades: el otro gran evento de junio

Si alguien piensa que la actividad de Marte termina el 12 de junio, se equivoca. A medida que avance el mes, el planeta continuará desplazándose lentamente respecto al fondo estelar y comenzará a acercarse visualmente a las Pléyades.

Las Pléyades son probablemente uno de los cúmulos abiertos más conocidos del cielo. Incluso personas que no tienen conocimientos astronómicos suelen reconocer ese pequeño grupo de estrellas cuando las condiciones son buenas.

La combinación visual funciona especialmente bien porque reúne colores muy distintos. Marte aporta tonos cálidos. Las Pléyades, en cambio, suelen percibirse más blancas o azuladas.