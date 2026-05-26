Alineación de Mercurio, Júpiter y Venus en junio de 2026: fechas, horarios y cómo verlos desde España

Durante junio de 2026, el cielo al anochecer va a dejar una imagen bastante agradecida para cualquiera que tenga un horizonte despejado y un mínimo de curiosidad: Mercurio, Venus y Júpiter aparecerán agrupados en la misma zona del cielo, ofreciendo lo que popularmente se describe como una alineación planetaria. Y sí, eso suena espectacular. Aunque conviene matizar qué significa exactamente, porque no, los planetas no van a colocarse en fila perfecta como en un diagrama escolar.

Lo mejor de todo es que no hace falta telescopio, ni conocimientos avanzados, ni pasar la noche entera congelándote en mitad del campo. Estamos hablando de un fenómeno visible tras la puesta de sol, relativamente accesible desde España y bastante fácil de localizar si sabes dónde mirar.

Cuándo se verá la agrupación planetaria de junio de 2026

Si quieres ir al dato práctico: la mejor ventana será entre el 8 y el 15 de junio de 2026, con especial atención al 9 de junio, cuando Venus y Júpiter alcanzarán su máxima cercanía aparente en el cielo.

Ese día será el momento más llamativo del conjunto, aunque en realidad el espectáculo no se reduce a una sola fecha. Mercurio irá ganando protagonismo progresivamente durante los días posteriores, y eso hará que el grupo resulte más reconocible a simple vista.

Desde España peninsular, lo razonable será empezar a mirar entre media hora y una hora después del atardecer. En términos reales, eso suele traducirse en un rango aproximado entre las 21:45 y las 22:30, dependiendo de la ciudad.

En Canarias, evidentemente, el horario cambia.

Y una advertencia práctica: no apures demasiado. Mercurio no espera.

Dónde mirar para encontrarla

Aquí está la parte donde mucha gente falla. No porque el fenómeno sea difícil, sino porque miran en dirección equivocada.

La agrupación aparecerá hacia el oeste-noroeste, bastante baja sobre el horizonte después de la puesta de sol. Eso significa una cosa muy simple: si desde tu ventana solo ves edificios, probablemente no vas a ver nada.

Un paseo hasta un parque abierto, una playa, una terraza elevada o incluso un mirador urbano cambia completamente la experiencia.

El enemigo real aquí no es la contaminación lumínica (al menos no tanto como en otros eventos astronómicos), sino los obstáculos físicos.

Venus brillará con tanta intensidad que prácticamente parecerá un faro. Júpiter será claramente visible cerca. Mercurio será el complicado del grupo, porque siempre juega al escondite con el resplandor crepuscular.

Si alguna vez has intentado localizar Mercurio, ya sabes de qué hablamos. Si no, prepárate para preguntarte varias veces si eso que ves es una estrella o simplemente una ilusión óptica.

Cómo distinguir Venus, Júpiter y Mercurio sin complicarte demasiado

No necesitas una app astronómica para esto. Aunque ayudan. Venus será el más fácil, sin discusión. Es tan brillante que suele confundir a quien piensa que está viendo una aeronave especialmente entusiasta.

Júpiter también destaca bastante, aunque con menos intensidad. Si Venus es el foco principal, Júpiter es ese acompañante evidente que no pasa desapercibido.

Mercurio… bueno, Mercurio es otro asunto. Será más tenue, más bajo y visualmente menos agradecido. Tiene cierta fama bien ganada de planeta escurridizo.

Un truco simple: localiza primero Venus. Después busca un punto brillante relativamente cercano (Júpiter). Una vez tengas esas referencias, intenta bajar la mirada hacia el horizonte.

Si el cielo acompaña, ahí estará Mercurio.

Pero ¿es realmente una alineación planetaria?

Aquí merece la pena aclarar conceptos, porque este tipo de términos suelen simplificarse mucho. Popularmente se habla de “alineación planetaria” cuando varios planetas parecen agruparse en el cielo. Desde el punto de vista visual, perfecto. Nadie te va a corregir en una conversación informal.

Astronómicamente, la cosa es algo menos cinematográfica. Los planetas no estarán formando una fila exacta en el espacio profundo como si alguien hubiera organizado el sistema solar con una regla.

Lo que vemos desde la Tierra es una alineación aparente.

La diferencia entre alineación real y alineación aparente

Piénsalo así. Si miras una carretera desde cierto ángulo, varios coches separados por cientos de metros pueden parecer casi pegados unos a otros. No están realmente juntos, es un efecto de perspectiva.

Con los planetas pasa algo parecido. Mercurio, Venus y Júpiter estarán a distancias completamente distintas entre sí, pero desde nuestra posición terrestre parecerán concentrados en una misma región del cielo porque orbitan cerca del mismo plano general: la eclíptica.

Eso es lo que hace posibles estos encuentros visuales.

Es bonito, sí. Pero no implica ningún fenómeno gravitacional extraño, ni efectos misteriosos, ni titulares pseudocientíficos del estilo “la energía planetaria cambia esta semana”.

El verdadero punto fuerte: la conjunción entre Venus y Júpiter

Si hubiera que elegir un momento estrella de todo el fenómeno, sería claramente la conjunción entre Venus y Júpiter del 9 de junio. Una conjunción no es exactamente lo mismo que una alineación múltiple.

En astronomía, una conjunción ocurre cuando dos objetos presentan una separación angular mínima desde nuestra perspectiva.

Dicho de forma menos técnica: parecerán estar muy juntos en el cielo.

Y Venus con Júpiter juntos es una combinación bastante vistosa porque hablamos de los dos planetas más brillantes visibles a simple vista.

Incluso alguien con cero interés habitual en astronomía probablemente levantaría una ceja al verlos.

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