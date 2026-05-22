Conjunción de Venus y Júpiter el 9 de junio de 2026: cómo ver los dos planetas más brillantes juntos en el cielo

Hay eventos astronómicos que requieren madrugones, mapas del cielo y cierta paciencia. Y luego están otros mucho más agradecidos. La conjunción entre Venus y Júpiter del 9 de junio de 2026 pertenece claramente al segundo grupo.

Porque aquí no hace falta ser aficionado avanzado ni tener un telescopio caro guardado en casa. Ni siquiera necesitas saber orientarte demasiado bien entre constelaciones. Bastará con mirar al oeste al caer la tarde y reconocer dos puntos brillantes que parecerán casi tocarse.

Venus y Júpiter son, con diferencia, los dos planetas más llamativos a simple vista. Cuando coinciden en una conjunción bien colocada, el resultado suele atraer tanto a quien sigue la astronomía como a quien simplemente estaba paseando y levanta la vista casi por casualidad. Esta será una de esas noches.

Cuándo ver la conjunción de Venus y Júpiter desde España

La conjunción tendrá lugar el 9 de junio de 2026 a las 14:35 horas (CEST). Los dos planetas estarán lo más cerca entre ellos, al menos vistos desde nuestra perspectiva en la Tierra. Pero hay una pequeña pega bastante obvia en la alineación planetaria: en España será pleno día. Así que no, no es esa la hora útil para observarla.

Fecha, hora exacta y orientación desde España

En algunas ciudades españolas como Madrid o Toledo, el evento puede verse entre las 21:40 y las 22:45 horas, dependiendo de la ubicación exacta. En el sur puede variar ligeramente. En Canarias, como es lógico, el horario cambia. La referencia sencilla es esta: espera entre 20 y 40 minutos después del atardecer.

Cuántos días antes y después será visible

Si dejas pasar demasiado tiempo, Venus y Júpiter irán descendiendo rápido hacia el horizonte y perderás la mejor imagen.

No será solo una noche. Aunque el gran titular sea el 9 de junio, este tipo de eventos no aparecen y desaparecen como un interruptor.

De hecho, si empiezas a mirar unos días antes, notarás perfectamente cómo ambos planetas se van acercando.

Entre el 6 y el 10 de junio será cuando la escena resulte más atractiva.

El día 8, por ejemplo, ya estarán lo bastante próximos como para que mucha gente piense que esa es la conjunción principal. Y visualmente casi lo será. Después comenzarán a separarse lentamente.

Qué es una conjunción planetaria

Una conjunción no significa que dos planetas se acerquen físicamente entre sí. No están “quedando” en ningún punto del espacio. Lo que ocurre es mucho más simple y bastante más elegante: desde nuestra perspectiva terrestre, sus trayectorias aparentes en el cielo coinciden visualmente.

Por qué parecen cerca si están lejos

Es puro efecto geométrico. Venus está muchísimo más cerca de nosotros que Júpiter. Muchísimo.

Venus orbita relativamente cerca del Sol y forma parte del sistema solar interior. Júpiter está en otro barrio, por decirlo de forma poco académica.

Sin embargo, cuando sus posiciones relativas se alinean desde la Tierra, el ojo percibe proximidad. Nuestro cerebro interpreta imagen, no distancia real.

Cómo distinguir Venus de Júpiter esa noche

Si no estás acostumbrado a observar el cielo, la primera reacción suele ser bastante lógica: “Vale, veo dos puntos brillantes… ¿y ahora cuál es cuál?”

Es sencillo. Venus será el más brillante sin discusión. No “un poco más brillante”. Muchísimo más.

De hecho, Venus suele ser tan intenso en estas apariciones vespertinas que incluso llama la atención a plena claridad del crepúsculo. Tiene una luz blanca muy potente, muy limpia.

Júpiter también brillará bastante, pero con una intensidad claramente inferior.

¿Se verá desde toda España?

Sí. Siempre que el cielo acompañe, la conjunción será visible desde prácticamente toda España: península, Baleares y Canarias. Lo que cambiará será el horario exacto y la altura sobre el horizonte.

En ciudades con mucha contaminación lumínica seguirá siendo observable porque Venus y Júpiter brillan muchísimo. Ese no es el problema.

El enemigo real será el horizonte obstruido. Madrid centro, por ejemplo, puede ser peor que un pueblo pequeño con horizonte abierto aunque tenga menos “infraestructura”.

No todo depende de la contaminación lumínica, a veces simplemente necesitas menos edificios delante.

Por qué esta conjunción es especialmente interesante

Sí, Venus y Júpiter se encuentran visualmente más veces, no es un fenómeno único e irrepetible.

Pero no todas las conjunciones son iguales. Algunas ocurren demasiado cerca del Sol y apenas pueden observarse. O se producen antes del amanecer, con peor accesibilidad para el público general. O la separación es mayor y el efecto visual pierde fuerza.

La del 9 de junio de 2026 reúne una combinación bastante buena, dos planetas extremadamente brillantes, con una separación aparente pequeña. Además, horario cómodo, observación sencilla tras la puesta de sol y buena visibilidad desde España.

Eso hace que sea una cita especialmente agradecida incluso para quien no suele seguir el calendario astronómico.

Preguntas frecuentes

¿A qué hora exacta se ve la conjunción del 9 de junio?

Astronómicamente, la conjunción exacta ocurre a las 14:35 CEST.

Pero la mejor hora para verla desde España será entre 21:45 y 22:45 CEST, aproximadamente, dependiendo de tu ciudad.

Lo recomendable es empezar poco después del atardecer.

¿Se puede ver sin telescopio?

Perfectamente. De hecho, será uno de los eventos astronómicos más fáciles del año para observación casual.

A simple vista se verá sin problema, con prismáticos ganarás detalle, pero no son necesarios.

¿Es visible desde cualquier punto de España?

Sí, salvo mal tiempo o un horizonte completamente tapado. Península, Baleares y Canarias tendrán visibilidad, cambiará ligeramente el horario según la ubicación.

¿Cuándo será la próxima conjunción Venus-Júpiter?

Habrá futuras conjunciones entre ambos planetas, pero no siempre con condiciones tan favorables.

Eso es lo importante. Que ocurran más no significa que todas merezcan la misma atención.

Y esta, sinceramente, sí merece echar un vistazo aunque solo sea cinco minutos mientras cae la tarde.